Bodrum'da çıkan yangında 5 hektar alan zarar gördü
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangında 5 hektar alan zarar gördü.
Akyarlar Fener Burnu Mevkiinde rüzgarla birbirine temas eden elektrik tellerinden yangın başladı. Otluk ve makilik alanda başlayan yangın hızla büyüdü. Vatandaşlar, bahçe hortumları ve kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. Yangın, evleri de tehdit etti. Mahalleli, alevler evlerine sıçramasın diye yoğun çaba harcadı.
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Son Dakika › Yerel › Bodrum'da Yangın: 5 Hektar Alan Zarar Gördü - Son Dakika
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