Bodrum'da Yapı Marketin Depo Alanında Yangın

(MUĞLA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir yapı marketin inşaat ve izolasyon malzemelerini depoladığı alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Ortakent Yahşi Mahallesi Hortma Caddesi'nde faaliyet gösteren bir yapı marketin depo alanında çıktı. İnşaat ve izolasyon malzemelerinin bulunduğu alanda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek işletmeyi sardı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile polis, 112 Acil Sağlık ve Bodrum Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının genişlememesi ve çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun müdahalede bulundu. Söndürme çalışmaları sırasında yüzüne hortum çarpan bir yurttaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.