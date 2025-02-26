Bodrum\'da Zabıta Ekipleri Süpermarket Denetimlerini Sürdürüyor

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta ekipleri, market ve süpermarketlerde tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş ürünleri imha etmek üzere topluyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde sürdürdüğü genel denetimlerine market ve süpermarketlerde devam etti. Ekipler, bu kapsamda halk sağlığını tehdit edebilecek ürünlerin ve ilgili kanun maddelerine aykırı konuların tespiti için denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el koyuldu. Çöp depolama alanlarını da kontrol eden ekipler, uygun olmayan işletmelere tespit tutanağı düzenledi. Fiyat etiket kontrolleri ile birlikte ilgili kanun maddelerince belirtilen kurallara uymayan işletmelere ise cezai işlem uyguladı. Tespit, tutanak ve cezai işlemlerin ardından el koyulan tarihi geçmiş çok sayıda alkollü içecek ise zabıta ekiplerince imha edildi.

Şubat ayında 25 işletmeye ceza

Zabıta ekipleri, Şubat ayı başından bu yana gerçekleştirdiği market ve süpermarket denetimlerinde 4 işletmeye raf fiyatıyla kasa fiyatı uyumsuzluğundan, 21 işletmeye ise son kullanma tarihi geçmiş üründen olmak üzere toplam 25 işletmeye cezai işlem uyguladı.

Zabıta ekipleri, tüm kurallara uyan işletmelere teşekkür ederken halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuzluğu gidermek için çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti. - MUĞLA