Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Üyeleri Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Üyeleri Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi Ziyaret Etti

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Üyeleri Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci\'yi Ziyaret Etti

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Yönetim Kurulu ve üyeleri, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Mandalinci ve Ayhan, yerel seçimler ve sonrasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

29.04.2024 20:15  Güncelleme: 20:20
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Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Yönetim Kurulu ve üyeleri, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Mandalinci, BGC Yönetim Kurulu Başkanı Eren Ayhan, Başkan Yardımcısı, Ali Ballı, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Turan, Fırat Akay, Baran Akcan, Onursal Başkan Zeki Özkeskin ile cemiyet üyeleriyle Belediye Başkanlık makamında bir araya geldi. Keyifli sohbet havasında geçen ziyarette Mandalinci ve Ayhan, yerel seçimler ve sonrasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Cemiyet üyeleri de Bodrum Yarımadasının bazı bölgelerinde ihtiyaç duyulan çalışmalar ve kamuoyunun talepleri hakkında Başkan Mandalinci'ye bilgiler verdi.

BGC Başkanı Eren Ayhan, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye görevinde hayırlı olmasını dileyerek, "Seçim çalışmaları oldukça yoğun geçti. Bizde seçim süreci boyunca her gün sahada görevimizin başındaydık. Oldukça hareketli bir seçim çalışmasını geride bıraktık. Bizler Bodrum'da görev yapan gazeteciler olarak hep, birlik ve beraberlikten yana bir tutum içerisinde olmak istiyoruz. Bu nedenle de cemiyetimizi kurduk. Aramıza yeni katılan üyelerimiz de var. Bizler bu mesleği severek yapıyoruz. İyinin ve doğrunun yanında olmaya devam edeceğiz. Tamer Mandalinci başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de BGC üyelerine ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "Cemiyet üyelerinin hepsi sahada gördüğümüz gazeteciler. Her birisini tanıyorum. Meslek kuruluşlarının birlik ve beraberlik içerisinde olması çok önemli. Ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Seçim çalışmaları bitti ve biz görevimizin başındayız. Şu anda ziyaretleri kabul etmeye devam ediyorum ancak ben sahada olmak istiyorum. Bu nedenle önümüzdeki günlerden itibaren Bodrumlu vatandaşlarımız beni hep sahada görecekler. Belediye başkanlığı bunu gerektirir. Ben koltukta oturmaya değil, çalışmaya geldim." diye konuştu.

BGC üyeleri ve Başkan Tamer Mandalinci daha sonra belediye binası önünde poz vererek ziyareti sonlandırdı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Üyeleri Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Üyeleri Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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