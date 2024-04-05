Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Üyeleri ve Protokol İftar Programında Buluştu

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Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC) iftar programı kapsamında, üyeleri ve Bodrum protokolüyle bir araya geldi.

İftar programında, Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı dua okudu. Basın emekçileri ve protokol üyeleri iftar programının ardından uzunca sohbet ederken, keyifli dakikalar yaşadı.

Bodrum'da faaliyet yürüten gazetecilerin iyi işler yaptığını söyleyen Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, "Birliğiniz ve beraberliğiniz daim olsun, Allah mahcup etmesin. Bodrum'umuza yakışır bir şekilde çalışmalarınızı yürütüyorsunuz, emeklerinize sağlık. Otel personellerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de, "Bizleri bu sofrada buluşturan Bodrum Gazeteciler Cemiyetine ve basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Bodrum'umuza hizmet etmek için yola çıktık. Hep beraber ortak amacımız Bodrum'un huzuru, mutluluğu, güveni ve barış ortamı bunun için bir aradayız. Allah sofralarımızda neşemizi, mutluluğumuzu, birliğimizi daim etsin" diye konuştu.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan ise "Çok değerli protokolümüz bizi yalnız bırakmadı, dostlarımız bizimle ve bizleri yalnız bırakmadılar. İlerleyen günlerde daha güzel etkinliklerle güzel bir dayanışma içerisinde olacağız" İfadesini kullandı.

İftara ev sahipliği yapan otelin Genel Müdürü Yiğit Girgin ise, "Sizleri burada ağırlıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Öte yandan, programda konuşan BGC Onursal Başkanı Zeki Özkeskin'de emeği geçenlere teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi. İftar programı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

İftar programına, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak, Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı, Şanlıurfa Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği Başkanı Necati Yavuz, Bodrum Antikacılar Derneği Başkanı Sertaç Ay, Bodrum Fırıncılar Birliği Başkanı İbrahim Çelik, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, Bodrum'da faaliyet gösteren basın emekçileri ve aileleri katıldı. - MUĞLA