Bodrum Şehir Tiyatroları Yeni Sezonuna Hazırlanıyor

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Tiyatrolu günler 1 Ekim'de başlıyor

Şehir Tiyatroları yeni sezon tanıtım toplantısını yaptı

MUĞLA - Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrolarının yeni sezon tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Sanatseverleri tiyatronun büyülü dünyasıyla buluşturmak için perdelerini açmaya hazırlanan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrolarının yeni sezon tanıtım toplantısı, Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezinde yapıldı.

Toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Vekili Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni, Yazar, Yönetmen ve Oyuncu Metin Zakoğlu, Şehir Tiyatroları oyuncuları, belediye birim müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrolarının yeni sezonu hakkında bilgilendirmeler yapan Genel Sanat Yönetmeni Metin Zakoğlu şunları söyledi:

"Bodrum Belediye Tiyatrosu bu sene art arda dört oyunla perde açacak. 12 ay perde kapanmayacak. Yazın da bulduğumuz boş alanlarda, parklarda, bahçelerde tüm oyunlarımızı döndüreceğiz. Ekim'den itibaren Bodrumlular tiyatroya doyacak. Bodrum'da tiyatro konuşulacak." dedi. Zakoğlu, tiyatroyu köylere ve Bodrum'da yaşayan engelli vatandaşlara götürmek istediklerini de vurguladı.

Vekil Çakaloğlu: "Bodrum'da perdeler hiç kapanmasın, sanatın ışığı hep yanımızda olsun"

Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Bodrum'da tiyatrolu günlerin başlayacağı müjdesini vererek şunlara değindi:

"Yerel yönetimlerin sanatı ve sanatçıyı desteklemesi, kültürel zenginliği sağlayarak yerel kimliği güçlendirir, sosyal sorunları gündeme getirerek toplumda farkındalık için yardımcı olur. Bizler aydınlık yarınların oluşması için özenle yolumuza devam ediyoruz. Çağdaş, aydın ve empati gücü yüksek nesiller yetiştirmek, onları sanatla buluşturmak ve toplumsal refahı yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda en son Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrolarımızda yenilikler yaptık. Sanatın toplumsal refah üzerindeki olumlu etkilerini göz önünde bulundurarak Bodrum'u bir sanat merkezi haline getirmek istiyoruz. Bodrum'da perdeler hiç kapanmasın, sanatın ışığı hep yanımızda olsun"

Konuşmaların ardından Genel Sanat Yönetmeni Metin Zakoğlu, basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı. Tanıtım toplantısı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Sezon açılışı 1 Ekim Salı günü Metin Zakoğlu'nun Neşeli Gazino'su ile yapılacak. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları Oyun Programında 1 Aralık 2024 Pazar gününe kadar toplam dört oyun tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.