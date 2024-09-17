Bodrum Şehir Tiyatroları Yeni Sezonuna Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bodrum Şehir Tiyatroları Yeni Sezonuna Hazırlanıyor

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları, 1 Ekim'de başlayacak yeni sezonu için tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Genel Sanat Yönetmeni Metin Zakoğlu, bu yıl dört oyunla sahne alacaklarını ve tiyatroyu köylere ve engelli vatandaşlara götürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

17.09.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tiyatrolu günler 1 Ekim'de başlıyor

Şehir Tiyatroları yeni sezon tanıtım toplantısını yaptı

MUĞLA - Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrolarının yeni sezon tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Sanatseverleri tiyatronun büyülü dünyasıyla buluşturmak için perdelerini açmaya hazırlanan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrolarının yeni sezon tanıtım toplantısı, Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezinde yapıldı.

Toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Vekili Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni, Yazar, Yönetmen ve Oyuncu Metin Zakoğlu, Şehir Tiyatroları oyuncuları, belediye birim müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrolarının yeni sezonu hakkında bilgilendirmeler yapan Genel Sanat Yönetmeni Metin Zakoğlu şunları söyledi:

"Bodrum Belediye Tiyatrosu bu sene art arda dört oyunla perde açacak. 12 ay perde kapanmayacak. Yazın da bulduğumuz boş alanlarda, parklarda, bahçelerde tüm oyunlarımızı döndüreceğiz. Ekim'den itibaren Bodrumlular tiyatroya doyacak. Bodrum'da tiyatro konuşulacak." dedi. Zakoğlu, tiyatroyu köylere ve Bodrum'da yaşayan engelli vatandaşlara götürmek istediklerini de vurguladı.

Vekil Çakaloğlu: "Bodrum'da perdeler hiç kapanmasın, sanatın ışığı hep yanımızda olsun"

Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Bodrum'da tiyatrolu günlerin başlayacağı müjdesini vererek şunlara değindi:

"Yerel yönetimlerin sanatı ve sanatçıyı desteklemesi, kültürel zenginliği sağlayarak yerel kimliği güçlendirir, sosyal sorunları gündeme getirerek toplumda farkındalık için yardımcı olur. Bizler aydınlık yarınların oluşması için özenle yolumuza devam ediyoruz. Çağdaş, aydın ve empati gücü yüksek nesiller yetiştirmek, onları sanatla buluşturmak ve toplumsal refahı yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda en son Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrolarımızda yenilikler yaptık. Sanatın toplumsal refah üzerindeki olumlu etkilerini göz önünde bulundurarak Bodrum'u bir sanat merkezi haline getirmek istiyoruz. Bodrum'da perdeler hiç kapanmasın, sanatın ışığı hep yanımızda olsun"

Konuşmaların ardından Genel Sanat Yönetmeni Metin Zakoğlu, basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı. Tanıtım toplantısı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Sezon açılışı 1 Ekim Salı günü Metin Zakoğlu'nun Neşeli Gazino'su ile yapılacak. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları Oyun Programında 1 Aralık 2024 Pazar gününe kadar toplam dört oyun tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Metin Zakoğlu, Kültür Sanat, Etkinlikler, Yönetmen, Bodrum, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum Şehir Tiyatroları Yeni Sezonuna Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 02:07:47. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum Şehir Tiyatroları Yeni Sezonuna Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement