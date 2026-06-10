Bodrum sokaklarını müzikle temizliyor

Muğla'da görev yapan temizlik personeli, mesaisini dans ve müzikle birleştirerek sokaklarda ilgi odağı oldu. Temizlik yaparken sergilediği ritmik hareketler ve enerjisiyle hem vatandaşların hem de turistlerin yüzünü güldüren personel, Bodrum sokaklarını adeta açık hava sahnesine çevirdi.

Bodrum ilçesi Mumcular Mahallesi'nde ailesiyle yaşamını sürdüren Hüseyin Dağdevirir, (40) turizm ve otelcilik sektöründeki çalışma hayatının ardından yaklaşık 10 yıl önce Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde göreve başladı. Her sabah mesaisine yüksek enerjiyle başlayan Dağdevirir, görev yaptığı bölgede çöp aracındaki müzik sistemi eşliğinde temizlik yapıyor. Süpürgesiyle ritim tutup dans figürleri sergileyen Dağdevirir'in performansı çevrede bulunanların ilgisini çekiyor.

Özellikle yaz sezonunda Bodrum'a gelen turistler, karşılaştıkları bu sıra dışı görüntü karşısında şaşkınlık yaşarken, çoğu zaman müziğe eşlik ederek dansa katılıyor. Ortaya çıkan renkli anlar ise cep telefonu kameralarıyla kayda alınıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ilgi gören Dağdevirir, çevresindekiler tarafından "Bodrum'un en neşeli temizlik çalışanı" olarak anılıyor. Görev yaptığı bölgenin Kumbahçe Sahili'nden Cruise Port Limanı'na kadar uzandığını belirten Hüseyin Dağdevirir, yaptığı işi severek gerçekleştirdiğini söyledi.

Dağdevirir, "Bodrum Belediyesi'nde saha personeli olarak çalışıyorum. Yaptığım işten gerçekten keyif alıyorum. Duyduğum her ses bana ayrı bir ritim ve performans katıyor. Bugün de kruvaziyer gemisi geldi, turistleri en güzel şekilde ağırladık. Dans etmek de temizlik yapmak da hayatın bir parçası" dedi.

Müziğin insanları bir araya getirdiğini ifade eden Dağdevirir, "Turistler beni görünce eğleniyor, dans ediyor ve fotoğraf çektiriyor. Müziği duydukları anda çok güzel tepkiler veriyorlar. Yoldan geçen binlerce insan buna şahit oluyor. Bodrum'u temsil etmekten mutluyuz" diye konuştu.

Çevre bilincine de dikkat çeken Dağdevirir, vatandaşlara doğaya sahip çıkma çağrısında bulunarak, "Çevreyi, doğayı ve tüm canlıları sevelim. Geleceğe güzel bir miras bırakmak için farkındalık oluşturmak çok önemli. Müziğimi açıp insanların mutlu olduğunu görmek bana ayrı bir enerji veriyor" ifadelerini kullandı. - MUĞLA