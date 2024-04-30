Bodrum Yaz Sezonu İçin Hazırlıkları Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bodrum Yaz Sezonu İçin Hazırlıkları Tamamladı

Turizmin kalbi Muğla'nın Bodrum ilçesi yaz sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Oteller, beach club'lar ve Bodrum Belediyesi halk plajlarında sezon hazırlıklarını tamamladı. Sezonun 15 Haziran'a sarktığı açıklandı.

30.04.2024 20:46  Güncelleme: 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum yaz sezonu için hazırlıkları tamamladı

MUĞLA - Turizmin kalbi Muğla'nın Bodrum ilçesi yaz sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Birçok otel yerli ve yabancı turistleri beklerken, turizmciler sezonun 15 Haziran'a sarktığını açıkladı.

Bodrum'da birçok otel ve işletme yaz sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Bodrum Belediyesi de kent genelindeki 83 halk plajında sezon hazırlıklarına devam ediyor. Dünya'nın en ünlü isimlerini, Türkiye'nin en zengin ailelerini ağırlayan Bodrum'da sezon hazırlıkları devam ediyor. Oteller kapılarını açarken, beach clupler ise sezon hazırlıklarını tamamladı. Turizm işletmelerinin birçoğu kapılarını yerli ve yabancı turiste açarken Bodrum Belediyesine ait 83 halk plajı da hazırlıklarının sonuna yaklaştı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü Plajlar Birimi ekipleri, plaj hazırlıkları kapsamında çevre ve şemsiye düzeni yaparken genel kontrolleri gerçekleştirerek halk plajlarını sezona hazırlıyor. Çalışmalar kapsamında Gerenkuyu, Paşatarlası, Gümbet, Bitez, Küçükbük, Gündoğan ve Turgutreis Günbatımı halk plajlarında şemsiye dikim işlemleri tamamlandı. Bodrum genelinde 686 şemsiye dikildi. Halk plajı çalışmalarında şemsiye dikimi dışında sahil tesviyesi, duş, lavabo ve soyunma kabinlerinin tamir ve bakım işlemleri de yapılıyor. Dezavantajlı bireyler için yürüyüş yolları ve yüzme kulvarları düzenleniyor. Şamandıralar ise 1 Haziran itibariyle çekilerek plajlardaki çalışmalar tamamlanacak.

Sezon 1 ay sarktı

Yerli ve yabancı turistlerin geliş tarihleri 1 ay sarktığını Kurban Bayramı'nda çok büyük bir yoğunluğun olacağını ön gören turizmciler turizmin ayakta kalmasının gerektiğini ifade etti.

Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya ise yavaş yavaş sezonun açılmaya başladığını ifade ederek "Her zaman iyimseriz. Bu yıl gecen yıla göre biraz daha hareketli geçecek gibi. Okulların kapanmasının ardından bir hareket başlar. Bize göre Haziran ayının ortalarında bir hareket başlayacak gibi, ondan öncede bir kıpırdanmalar olacak. Seneler önce sezon Nisan ayı ile Ekim ayına kadar devam ettiğini gördük. Git gide sezon kısalmaya başladı. Maddi imkanlar, hava durumları ve dış ülkelerle olan bağlantılardan dolayı diyebiliriz. Geçtiğimiz dönemlerde Nisan, Mayıs ve Eylül, Ekim'de dış ülkelerden gelen turist sayısı fazlaydı. Yabancı turistte bir gerileme oldu ama yeni anlaşmalar ve yeni bir düzenleme yapılırsa tekrar turizm eski haline dönecek diye beklentimiz var. Fiyatlar 2 katına çıkmış durumda ama 2 katına çıkan maliyetlerle sezonu kurtarabilecek miyiz bilemiyoruz. Ekonomik şartlar belli, maliyetler çok arttı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum Yaz Sezonu İçin Hazırlıkları Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
17:59 Adıyaman’da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı
17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’’Mehmet Şimşek’’ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:47 Küçükçekmece’de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur’un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı Küçükçekmece'de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur'un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı
11:58 ABD’deki Columbia Üniversitesi’nde Filistin yanlısı öğrenciler dekanlık binasını bastı ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde Filistin yanlısı öğrenciler dekanlık binasını bastı
20:17 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı
19:13 Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı
18:43 Kütahya’da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü Kütahya'da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü
18:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı
16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 21:11:27. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum Yaz Sezonu İçin Hazırlıkları Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement