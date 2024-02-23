Bodrumspor Başkanı Karakaya'dan ithal aday tepkisi
CHP'nin Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi listesine tepki gösteren Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, seçimlerde Cumhur İttifakı'ndan Meclis Üyesi adayı oldu
MUĞLA - Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, CHP'nin Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi listesine tepki göstererek, Cumhur İttifakı'ndan Meclis Üyesi adayı oldu.
Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, dünden bu yana sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla CHP'nin Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi aday listesine tepkisini dile getiriyordu. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman'ın kontenjanda ilk sırayı almasını sert sözlerle eleştiren Karakaya, tepki olarak MHP kontenjanından Cumhur İttifakı listesine ilk sıradan girdi.
Bodrum Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklama yapan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, birinci sıra adayı Mustafa Paşalı'nın yerine girdiğini söyledi. 13 yıldır Bodrumspor'da başkanlık yaptığını dile getiren Karakaya, şöyle konuştu:
"Bodrumspor siyaset üstü bir kurum. Bizim ismimiz de öyleydi ama gelinen noktada Tamer Mandalinci başkanımız çok genç, pırıl pırıl. Bende heyecan uyandırmıştı. Kendisinin başarılı olacağına inanıyordum, yine de olabilir. Fakat bakıldığında Ankara'dan dayatma, meclise ithal adaylar yazılıyor. İyidir, kötüdür, o kişilerle ilgili problemimiz yok ama Bodrum'da hiç yaşamayan İstanbul Belediyesi Meclis üyesinin buraya yazılması benim zoruma gitti. Tamer başkanımı arıyorum, '12.00-01.00'a kadar Ahmet başkanım şahit, Sayın Özgür Özel'e bu ismi sildiremedik' diyor. Tuna başkanımı arıyorum, bakıyorsun kayyum atıyorlar listeyi başkasına verdiriyorlar. İl başkanını arıyoruz, o da bu işten mutsuz. Bu dayatma nedir? Bodrum'u dışarıdan ele alma iradesi nedir diyerek 2-3 gündür zoruma gidiyordu. Belki çok değerli bir insandır, iyi bir insandır. Kişisel problemimiz katiyen yok. Ama şekil olarak çamurdan olsun, Bodrum'da yaşayan bir insan olsun zihniyetindeydim. Bugün sabah da çok değerli büyüğüm, Bodrumspor'a girerken icazet aldığım Mustafa Paşalı ağabeyim kıramayacağım insanlardan biridir. 'Gel benim birinci sıradaki MHP kontenjanı olan yerimi sana vereyim' dedi. Benden hiçbir partiye üye olmadan ithal meclis üyelerine tepki olarak bağımsız meclis üyesi gibi buraya gelip seçildikten sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçme şartıyla kabul ettim. Hem MHP İlçe Başkanımıza hem AK Parti İlçe Başkanımıza, Bodrum'un değerli halkına selamlarımı sunuyorum. Sadece şunu söylüyorum, meclis üyelerini yazan kalem Ankara'nınsa Bodrum bizimdir diyorum. Herkes, ithal meclis üyelerine tepki için yanımda olsunlar. Bu kardeşiniz 13 yıldır sizleri hiç mahcup etmedi, inananlar asla kaybetmez diyoruz. Davamız hayırlı uğurlu olsun, Bismillahirrahmanirrahim."
Şu anda herhangi bir parti üyeliğinin bulunmadığını da sözlerine ekleyen Karakaya, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Hiçbir parti üyeliğim yok. 2009 yılında Sayın Mehmet Kocadon başkanımla meclis üyeliğim vardı. Sayın Mehmet Kocadon başkanım o zaman 70-80 oyla başkanlığı kazanmıştı. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. O zamanlar bize genç yaşta güvenmişti. Genç yaşta Bodrumspor Başkanı olmamı sağlamıştı. Onları da mahcup etmedim. İthal meclis üyelerine karşı tepki oylarına talibim. Bu hareketin de lideri Mehmet Tosun başkanımıza da bizlere verdiği değerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Beraber oy isteyeceğimiz tüm meclis üyelerime de teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Hacı Dalda ise Rıza Karakaya ile yıllardır Bodrumspor'un yönetiminde olduğunu ifade ederek, "Bundan sonra beraber çalışacağız. Bizim için önemli olan Bodrum'dur. Cumhur İttifakı'yız ama aynı zamanda Bodrum ittifakıyız. Biz kim hizmet ederse, bu memlekete kimin faydası olursa onunla beraber çalışmak istiyoruz. Rıza başkanımla yıllardır beraberiz, şimdi de beraber mücadele edeceğiz. Bodrum'umuza hayırlı olacaktır" dedi.
Son Dakika › Yerel › Bodrumspor Başkanı Karakaya'dan ithal aday tepkisi - Son Dakika
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre 148 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.
BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.
Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?