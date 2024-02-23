Yerel

Bodrumspor Başkanı Karakaya'dan ithal aday tepkisi

CHP'nin Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi listesine tepki gösteren Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, seçimlerde Cumhur İttifakı'ndan Meclis Üyesi adayı oldu

MUĞLA - Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, CHP'nin Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi listesine tepki göstererek, Cumhur İttifakı'ndan Meclis Üyesi adayı oldu.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, dünden bu yana sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla CHP'nin Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi aday listesine tepkisini dile getiriyordu. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman'ın kontenjanda ilk sırayı almasını sert sözlerle eleştiren Karakaya, tepki olarak MHP kontenjanından Cumhur İttifakı listesine ilk sıradan girdi.

Bodrum Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklama yapan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, birinci sıra adayı Mustafa Paşalı'nın yerine girdiğini söyledi. 13 yıldır Bodrumspor'da başkanlık yaptığını dile getiren Karakaya, şöyle konuştu:

"Bodrumspor siyaset üstü bir kurum. Bizim ismimiz de öyleydi ama gelinen noktada Tamer Mandalinci başkanımız çok genç, pırıl pırıl. Bende heyecan uyandırmıştı. Kendisinin başarılı olacağına inanıyordum, yine de olabilir. Fakat bakıldığında Ankara'dan dayatma, meclise ithal adaylar yazılıyor. İyidir, kötüdür, o kişilerle ilgili problemimiz yok ama Bodrum'da hiç yaşamayan İstanbul Belediyesi Meclis üyesinin buraya yazılması benim zoruma gitti. Tamer başkanımı arıyorum, '12.00-01.00'a kadar Ahmet başkanım şahit, Sayın Özgür Özel'e bu ismi sildiremedik' diyor. Tuna başkanımı arıyorum, bakıyorsun kayyum atıyorlar listeyi başkasına verdiriyorlar. İl başkanını arıyoruz, o da bu işten mutsuz. Bu dayatma nedir? Bodrum'u dışarıdan ele alma iradesi nedir diyerek 2-3 gündür zoruma gidiyordu. Belki çok değerli bir insandır, iyi bir insandır. Kişisel problemimiz katiyen yok. Ama şekil olarak çamurdan olsun, Bodrum'da yaşayan bir insan olsun zihniyetindeydim. Bugün sabah da çok değerli büyüğüm, Bodrumspor'a girerken icazet aldığım Mustafa Paşalı ağabeyim kıramayacağım insanlardan biridir. 'Gel benim birinci sıradaki MHP kontenjanı olan yerimi sana vereyim' dedi. Benden hiçbir partiye üye olmadan ithal meclis üyelerine tepki olarak bağımsız meclis üyesi gibi buraya gelip seçildikten sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçme şartıyla kabul ettim. Hem MHP İlçe Başkanımıza hem AK Parti İlçe Başkanımıza, Bodrum'un değerli halkına selamlarımı sunuyorum. Sadece şunu söylüyorum, meclis üyelerini yazan kalem Ankara'nınsa Bodrum bizimdir diyorum. Herkes, ithal meclis üyelerine tepki için yanımda olsunlar. Bu kardeşiniz 13 yıldır sizleri hiç mahcup etmedi, inananlar asla kaybetmez diyoruz. Davamız hayırlı uğurlu olsun, Bismillahirrahmanirrahim."

Şu anda herhangi bir parti üyeliğinin bulunmadığını da sözlerine ekleyen Karakaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hiçbir parti üyeliğim yok. 2009 yılında Sayın Mehmet Kocadon başkanımla meclis üyeliğim vardı. Sayın Mehmet Kocadon başkanım o zaman 70-80 oyla başkanlığı kazanmıştı. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. O zamanlar bize genç yaşta güvenmişti. Genç yaşta Bodrumspor Başkanı olmamı sağlamıştı. Onları da mahcup etmedim. İthal meclis üyelerine karşı tepki oylarına talibim. Bu hareketin de lideri Mehmet Tosun başkanımıza da bizlere verdiği değerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Beraber oy isteyeceğimiz tüm meclis üyelerime de teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Hacı Dalda ise Rıza Karakaya ile yıllardır Bodrumspor'un yönetiminde olduğunu ifade ederek, "Bundan sonra beraber çalışacağız. Bizim için önemli olan Bodrum'dur. Cumhur İttifakı'yız ama aynı zamanda Bodrum ittifakıyız. Biz kim hizmet ederse, bu memlekete kimin faydası olursa onunla beraber çalışmak istiyoruz. Rıza başkanımla yıllardır beraberiz, şimdi de beraber mücadele edeceğiz. Bodrum'umuza hayırlı olacaktır" dedi.