Boeing'in Starliner mekiğiyle yapılacak astronotlu uçuş ertelendi

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ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiği ile Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) yapmayı planladığı ilk astronotlu uçuş denemesi, helyum sızıntısı nedeniyle 21 Mayıs'a ertelendi.

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in insanları Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) ve alçak Dünya yörüngesindeki diğer noktaları gezdirmek üzere tasarladığı Starliner mekiğinin bugün yapılması beklenen astronotlu uçuş denemesi teknik arıza engeline takıldı. Boeing'den yapılan açıklamada, Starliner'ın servis modülünde tespit edilen helyum gazı sızıntısı nedeniyle fırlatmanın 21 Mayıs'a ertelendiği bildirildi. NASA ve Boeing'in sorunu güvenli bir şekilde çözmek için gerekli testleri sürdürdüğü ifade edildi.

Teknik bir sorun yaşanmaması halinde Starliner mekiği, 21 Mayıs saat 16.43'te ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan fırlatılacak.

Daha önce de ertelenmişti

Starliner'ın ilk olarak 6 Mayıs'ta yörüngeye gönderileceği duyurulmuş, ancak uzay aracında tespit edilen valf arızası nedeniyle fırlatma 10 Mayıs'a ertelenmişti. Arızanın giderilmesinin zaman alacağını duyuran firma, daha sonra fırlatma tarihini 17 Mayıs olarak değiştirmişti. - VIRGINIA