Boğaz'da dikkat çeken istavrit bolluğu - Son Dakika
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Boğaz'da dikkat çeken istavrit bolluğu

01.04.2022 00:57
Boğaz'da dikkat çeken istavrit bolluğu

İstanbul Boğazı'ndaki istavrit bolluğu balıkların küçük olmasına rağmen olta balıkçılarının yüzünü güldürdü.

İstanbul Boğazı'ndaki istavrit bolluğu balıkların küçük olmasına rağmen olta balıkçılarının yüzünü güldürdü.

İstanbul Boğazı'nda günlerdir süren bereketli balık avı devam ediyor. Birkaç gündür İstanbul Boğazı'nda fazlasıyla olan istavrit sürüleri olta balıkçılarının yüzünü güldürdü. Havanın da sıcak olmasını fırsat bilen balıkçılar, oltasını kapıp Galata Köprüsü'ne geldi. Suya attıkları iğneleri boş çıkmayan balıkçılar, evlerine kovaları dolu döndü.

"İstavrit bol bereketli ama ufak balık, başka balık yok"

Balıkların küçük olduğundan yakınan Dursun Kol, "Sabah 07.00'de geldim bu saate kadar balıklarla uğraşıyorum. İstavrit bol, bereketli ama ufak balık. Büyük balık yok şu anda. Sabah ve akşam saatlerinde genelde balık bol oluyor" dedi.

"Şu anda istavrit var başka balık yok"

2 gündür istavrit tutmak için geldiğini ifade eden Lütfü Tay, "Saat sabah 09.00'dan beri buradayım. Şu anda istavrit var, başka balık yok. Bazıları ufak geliyor, onları geri gönderiyorum. Normallerini alıyorum. Tutup satanlar da var, eve götürenler de var. Satan bayağı var. Buradan ekmeğini çıkartıyorlar. Çinekop zamanı geliyordum ama çinekop şimdi bitti, istavrite de 2 gündür geliyorum" şeklinde konuştu.

"Haftanın 3 günü balık tutmaya geliyorum"

Boğazda istavritin hep olduğunu söyleyen Ali Bütün, "Haftanın 3 günü balık tutmaya geliyorum. Sabah saat 06.30'da Galata Köprüsü'nde oluyorum. Çünkü burada yer sorunu oluyor. Saat 07.00'den sonra gelenler yer bulamıyor. İstavritler bugün gün ağarırken başladı, öğlen saat 14.00'e kadar bayağı vardı, sonra balıklar çekildi. Şu an ben yemli atıyorum. 2 buçuk kilogram sattım. Sabahtan beri 3 kilogram yakaladım. Boğazda her zaman istavrit vardır" diye konuştu.

"Bir buçuk kilogram sattım, yeniden tutmaya başladım"

Dün 5 kilogram istavrit sattığını söyleyen Beşbinaz Çakmaktaş, "Sabah saat 05.30'da balık tutmaya geldim. Bir buçuk kilogram sattım, yeniden tutmaya başladım. Dün daha çok istavrit vardı, bugün pek yok. Dün 5 kilogram sattım" dedi. - İSTANBUL

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İstanbul Boğazı, Galata Köprüsü, Saat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Boğaz'da dikkat çeken istavrit bolluğu - Son Dakika


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