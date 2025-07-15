Boğaz'dan 15 Temmuz geçişi: 253 şehidin anısa 253 tekne kortejde yer alıyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle İstanbul Boğazı'ndan tekne korteji yapılıyor. Hain darbe girişiminde şehit olan 253 vatandaşın anısına 253 tekne de kortejde yer alıyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yılı vesilesiyle İstanbul Boğaz'ından tekne korteji gerçekleştiriliyor. Darbe girişiminde şehit olan 253 vatandaşın anısa 253 tekne kortejde bulunuyor. Korteje ayrıca Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, 2 römörkör, 3 hızlı can kurtarma botu ve 2 de bot eşlik ediyor. - İSTANBUL