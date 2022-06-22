Boğazına kemik takılan köpek bekçilerce kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Boğazına kemik takılan köpek bekçilerce kurtarıldı

22.06.2022 20:38

Boğazına kemik takılan köpek bekçilerce kurtarıldı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde boğazına kemik takılarak nefes almakta zorluk çeken sokak köpeğinin yardımına bekçiler koştu.

Boğazına kemik takılan köpek bekçilerce kurtarıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde boğazına kemik takılarak nefes almakta zorluk çeken sokak köpeğinin yardımına bekçiler koştu. Bekçiler, boğazına takılan kemiği çıkartarak köpeğin hayatını kurtardılar.

Sapanca İlçe Emniyete Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, gece devriye görevi yaptıkları esnada, bir sokak köpeğinin nefes almakta zorluk çektiğini ve titrediğini gördü. Köpeğin yanına giderek ağzını açan bekçiler, boğazına kemik parçası takılan köpeği kurtarabilmek için seferber oldu. Köpeğin boğazına takılan kemik, bekçilerin uğraşları neticesinde çıkartıldı.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; bekçilerin köpeği kurtarabilmek için uğraşları ve boğazından kemik çıkarıldıktan sonra köpeğin rahat bir nefes alması yer aldı.

YORUMLAR
500
Boğazına kemik takılan köpeği bekçiler kurtardı Boğazına kemik takılan köpeği bekçiler kurtardı Nefes almakta zorlanan sahipsiz köpeği bekçiler kurtardı Nefes almakta zorlanan sahipsiz köpeği bekçiler kurtardı
Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Boğazına kemik takılan köpek bekçilerce kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
20:43 Sri Lanka Başbakanı ülkesinin ekonomisinin tamamen çöktüğünü açıkladı! Çözüm için 4 ile görüşme yapılacak
20:37 Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi
20:25 3 dakikada 3 milyon TL'lik elektronik eşyası çalan hırsızlar kameralara böyle yakalandı
19:55 Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı
18:51 Muhalefetin karşı çıktığı sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu Teklifi görüşmeleri ertelendi
18:33 Togg, 43 yeni iş pozisyonu için ilan açtı! Aranan özellikler sıralandı
17:24 Suudi Arabistanile ilişkiler normale dönüyor! Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ankara'ya geldi
17:21 Bağırsak hastalığından dolayı ameliyat olan genç kız masadan kalkınca gördüklerine inanamadı! Doktorlar yanlışlıkla kalçalarını yapıştırmış
16:57 Kılıçdaroğlu çıkan yangınlar nedeniyle Marmaris'e gitmek istedi! Ancak uçağına iniş izni verilmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 20:55:50. #1.13#
SON DAKİKA: Boğazına kemik takılan köpek bekçilerce kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement