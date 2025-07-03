Boğulma Tehlikesi Geçiren Gence İlk Müdahaleyi Yapan Belediye Personeli Hayat Kurtardı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde belediyede görevli bir personel, boğulma tehlikesi geçiren gence yaptığı ilk müdahaleyle hayat kurtardı.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli Emre Şat, belediye binası yakınlarında boğazına şeker kaçan gence Heimlich manevrası uygulayarak tekrar nefes almasını sağladı. Boğazına şeker kaçan genç, bir anda nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Durumu fark eden Emre Şat, soğukkanlılıkla gence müdahale etti. Heimlich manevrasını doğru şekilde uygulayan Şat, gencin hayati tehlikeyi atlatmasını sağladı. Müdahalenin ardından sağlık durumu normale dönen genç, çevredekilerin de yardımıyla hastaneye götürüldü.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Emre Şat'a teşekkür ederek, "Mesai arkadaşımız Emre Şat'ın yerinde ve bilinçli şekilde uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde gencimizin sağlık durumu kısa sürede normale döndü. Bu örnek davranışı için Emre kardeşime tüm hemşehrilerimiz adına yürekten teşekkür ediyorum. Belediyemiz yalnızca hizmetleriyle değil; insana dokunan, hayat kurtaran duyarlılığıyla da örnek olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Olay sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, Emre Şat'ın hızlı ve bilinçli müdahalesi büyük takdir topladı. - MANİSA