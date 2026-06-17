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Boğulma Vakalarına Dikkat!

Boğulma Vakalarına Dikkat!
17.06.2026 16:15
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Batman'da itfaiye, yaz aylarında artan boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

Batman İtfaiyesi Dalış Eğitmeni Mehmet Aktan, yaz aylarında artan boğulma vakalarına dikkat çekerek vatandaşları nehir, gölet ve sulama kanallarından uzak durmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte serinlemek amacıyla suya giren vatandaşların büyük risk altında olduğunu belirten Aktan, özellikle yüzme bilmeyen kişilerin nehir, gölet ve sulama kanallarına girmemesi gerektiğini söyledi. Bu tür sularda görünmeyen çukurlar, ani derinleşmeler ve güçlü akıntıların bulunduğunu ifade eden Aktan, vatandaşların güvenli olmayan alanlar yerine cankurtaran bulunan yüzme havuzlarını tercih etmeleri gerektiğini kaydetti. Ailelere de çağrıda bulunan Aktan, çocukların su kenarında kesinlikle gözetimsiz bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, derinliği bilinmeyen ve akıntılı sularda yüzmenin ciddi tehlikeler barındırdığını dile getirdi. Boğulma olaylarının büyük bölümünün dikkatsizlik, tedbirsizlik ve aşırı özgüvenden kaynaklandığını belirten Aktan, "Bilinmeyen sulara girmeyin, tek başınıza yüzmeyin. Bir anlık dikkatsizlik ömür boyu sürecek acılara neden olabilir. Lütfen kurallara uyalım ve güvenli olmayan sulardan uzak duralım" dedi.

Boğulma tehlikesi yaşayan bir kişiyi gören vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini ifade eden Aktan, yüzme bilmeyen kişilerin kurtarmak amacıyla suya atlamamaları gerektiğini belirterek, çevreden yardım istenmesi ve vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması gerektiğini sözlerine ekledi. - BATMAN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Batman, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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