"Bölge İdare Mahkemeleri içtihat paylaşımı ve değerlendirme toplantısı" Erzurum'da yapılacak - Son Dakika
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"Bölge İdare Mahkemeleri içtihat paylaşımı ve değerlendirme toplantısı" Erzurum'da yapılacak

18.05.2022 19:09
"Bölge İdare Mahkemeleri içtihat paylaşımı ve değerlendirme toplantısı" Erzurum'da yapılacak

Erzurum'da "Bölge İdare Mahkemeleri İçtihat Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı" yapılacak.

Erzurum'da "Bölge İdare Mahkemeleri İçtihat Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı" yapılacak.

Danıştay ile Bölge İdare Mahkemeleri arasında iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi, Danıştay içtihatlarının bilinirliğinin sağlanması, farklı Bölge İdare Mahkemeleri arasındaki olası içtihat farklılıklarının azaltılması ve söz konusu Mahkemelerdeki ihtisaslaşmada etkinlik ve verimliliğin sağlanması amacıyla Bölge İdare Mahkemeleri nezdinde çalışma ziyaretleri kapsamında, Erzurum Palandöken'de düzenlenecek toplantıya Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Danıştay Genel Sekreteri Kemal Açıkgöz, Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil, Danıştay 9. ve 10. Daire Başkanlıklarında görev yapan Danıştay Üyeleri ile Tetkik Hakimleri; Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun Bölge İdare Mahkemelerinde görevli bir kısım Daire Başkanları katılacak.

19-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Erzurum'da "Bölge İdare Mahkemeleri İçtihat Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı'nın yanı sıra "Tam Yargı Davaları" ile "Damga Vergisi ve Harçlar Kanunundan Doğan Uyuşmazlıklar" konularında sunum, istişare ve değerlendirmeler yapılacak. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 'Bölge İdare Mahkemeleri içtihat paylaşımı ve değerlendirme toplantısı' Erzurum'da yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Bölge İdare Mahkemeleri içtihat paylaşımı ve değerlendirme toplantısı" Erzurum'da yapılacak - Son Dakika
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