Üye Girişi
Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu binasının bitmesi için istişarelerde bulunuldu - Son Dakika

Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu binasının bitmesi için istişarelerde bulunuldu

08.02.2022 10:20
Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu binasının bitmesi için istişarelerde bulunuldu

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, bir araya geldiği Bozüyüklü iş adamlarıyla Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu binasının bitmesi için istişarelerde bulundu.

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, bir araya geldiği Bozüyüklü iş adamlarıyla Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu binasının bitmesi için istişarelerde bulundu. Müftü Erhun gerçekleştirilen görüşmede, "Yaklaşık 200 öğrenci kapasitesine sahip olan kuruşumuzu inşallah bitirdiğimizde tamamı öğrenciler ile dolmuş olacak" İfadelerine yer verdi.

İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde inşaatı devam eden Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu için Bozüyüklü iş adamlarıyla buluşma gerçekleştirdi. İlçe müftülüğü tarafından düzenlenen toplantıya, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük İlçe Müftüsü Muammer Ölmez ve iş adamları katıldı.

"Bozüyük'ün gurur kaynağı olacak"

Bozüyük Müftülüğü tarafından tertip edilen buluşmada açılış konuşmasını yapan Bozüyük İlçe Müftüsü Muammer Ölmez "Yeşilkent mahallesinde inşaatına başlanılan Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kuran Kursu, Bozüyük'ün gurur kaynağı olacak bir kapasiteye sahiptir. Kursun bitmesi ilçemiz için çok önemli. Halihazırda eğitim veren hafızlık kız Kur'an kursumuz yeterli gelmiyor. İnşaat halinde bulunan kursumuz Bozüyük halkına emanet. Emanete sahip çıkıp bu kursu bitirmemiz gerekiyor. En basta ben olmak üzere bütün din görevlilerimiz elini taşın altına koymuş durumda ve canla başla ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar" dedi.

"Yaklaşık 200 öğrenci kapasitesine sahip"

İl Müftüsü Ali Erhun da konuşmasında "Bozüyük İlçemizde inşaatına başlanılan bu kurs bölgeye hitap edecek şekilde planlanmış durumda. Yaklaşık 200 öğrenci kapasitesine sahip olan kuruşumuzu inşallah bitirdiğimizde tamamı öğrenciler ile dolmuş olacak. Maneviyatın en üst seviyede yaşanacağı kursumuz bizim gurur kaynağımız olacak. Buraya katkı sağlamak eminim ki sevapların en büyüğü olacak. Çünkü burada her gün Allah'ın kelamı okunacak. İşte bu yüzden bir an evvel bitirip hizmete açmalıyız " dedi. - BİLECİK

YORUMLAR
500

Hisarcık, Bozüyük, Bilecik, Müftü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu binasının bitmesi için istişarelerde bulunuldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:18 Aracına kurşun yağdırılarak öldürülen adamın sosyal medya hesabına yazdığı not dikkat çekti
10:16 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Ender ve Çağatay evlenecek mi?
10:09 Yüksek faturalara çözüm Mersinli girişimciden geldi! Hem ekonomik hem çevre dostu
10:07 İmamoğlu'ndan Hızır Orucu paylaşımı: Dara düşenlerin ve iyiliği arayanların yoldaşı Hızır
10:02 Üç Kuruş'ta dün neler oldu?
10:01 Kalp Yarası'nda dün neler oldu? Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, hangi delillere ulaşacak?
09:57 Reklam tanıtımlarında kurallara uymayan Duygu Özaslan'a ceza verildi
09:55 Okulun balo gecesinde öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Öğretmenin meslekten ihracı isteniyor
09:49 Alparslan Büyük Selçuklu dünkü bölümde neler oldu?
09:47 Putin ve Macron'un uzun masada görüşmesi gündem oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 10:27:31. #1.11#
SON DAKİKA: Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu binasının bitmesi için istişarelerde bulunuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement