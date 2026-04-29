Bölgesel kalkınma hedefleri Uşak\'ta masaya yatırıldı

Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2026 yılı 2. Yönetim Kurulu Toplantısı, Uşak'ta gerçekleştirildi. Toplantıya, Kütahya Valisi Musa Işın başkanlık etti. Toplantıya ev sahipliği yapan Serdar Kartal, bölgesel kalkınma çalışmalarının iller arası iş birliğiyle daha güçlü bir şekilde ilerlediğini vurguladı.

Toplantıda, TR33 Bölgesi kapsamında yürütülen mevcut projeler detaylı şekilde değerlendirildi. Bölgenin sanayi, tarım, turizm ve girişimcilik alanlarındaki potansiyelinin daha etkin kullanılması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Özellikle yatırım ortamının iyileştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve istihdamın desteklenmesine yönelik planlamalar üzerinde duruldu.

Toplantıya; Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, Kütahya Valisi Musa Işın, Uşak Valisi Serdar Kartal, Kütahya Belediye Başkanımız Eyüp Kahveci, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Siper, Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Muammer Özcura, Uşak İl Genel Meclis Başkanı Aynur Yurtsever, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Selim Kandemir ve Genel Sekreter Kutlu Eser katılım sağladı. - KÜTAHYA