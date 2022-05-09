Bolluk ve bereket için 28 adak hayvanı kesildi - Son Dakika
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Bolluk ve bereket için 28 adak hayvanı kesildi

09.05.2022 12:07
Bolluk ve bereket için 28 adak hayvanı kesildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde asırlardır devam eden 'Olcak Dede bolluk ve bereket' duası 2 yıllık pandemi sürecinin ardından büyük bir katılımla yeniden yapıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde asırlardır devam eden 'Olcak Dede bolluk ve bereket' duası 2 yıllık pandemi sürecinin ardından büyük bir katılımla yeniden yapıldı. 28 adak hayvanının kesildiği etkinlikte kılınan namaz ve edilen duaların ardından binlerce kişi hep birlikte yemek yedi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Dindarlı Mahallesi'nin Olcak Dede mevkiinde iki yıllık pandemi sürecinin ardından asırlık bir gelenek olan 'Olcak Dede bolluk, bereket ve şükür' duası binlerce vatandaşın aileleriyle birlikte katılımıyla gerçekleştirildi. Çiftçiler pandemi nedeniyle iki yıl aranın sonunda 28 adak hayvanını keserek yaklaşık 180 yıldır devam eden dua için bir araya geldi. Kesilen adak hayvanları kazanlarda pişirilirken, kılınan öğle namazının ardından 'Bolluk, bereket ve şükür' duası yapılıp pişirilen yemekler hep birlikte yenildi.

Sarıgöl Dindarlı Mahallesi Muhtarı Soner Sözer, "Geleneksel 'Olcak Dede bolluk, bereket ve şükür duası' etkinliğini iki yıl aradan sonra tekrar yaptık. Yaklaşık 2 asırdır devam eden bu geleneğimizi her yıl yapıyoruz. Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapamadığımız etkinliği yeniden yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bolluk içinde, bereketli bir tarım sezonunu geçiririz." dedi. - MANİSA

Bolluk ve bereket için 28 adak hayvanı kesildi
Bolluk ve bereket için 28 adak hayvanı kesildi
Bolluk ve bereket için 28 adak hayvanı kesildi
Bolluk ve bereket için 28 adak hayvanı kesildi
Bolluk ve bereket için 28 adak hayvanı kesildi
Bolluk ve bereket için 28 adak hayvanı kesildi

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Pandemi, Sarıgöl, Manisa, Namaz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bolluk ve bereket için 28 adak hayvanı kesildi - Son Dakika


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