Bolsonaro'ya Darbe Girişimi Cezası

12.09.2025 03:14
Eski Brezilya Başkanı Bolsonaro, darbe teşebbüsü suçlamasıyla 27 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 2022 başkanlık seçimlerini kaybettikten sonra iktidarda kalmak için darbe girişimi planlama suçlamasıyla yargılandığı davanın sonucu belli oldu.

27 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Brezilya Yüksek Mahkemesi, yapılan karar duruşmasında Bolsonaro'yu darbe teşebbüsünde bulunmak, silahlı suç örgütü kurmak, demokratik düzeni zorla ortadan kaldırmaya çalışmak, devlet kurumlarına ve korunan kültürel mirasa zarar vermek suçlarından toplam 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

"BAŞARABİLSEYDİ BREZİLYA'YA DİKTATÖRLÜK GERİ DÖNERDİ"

Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, oy çokluğu ile alınan kararla ilgili yaptığı açıklamada Bolsonaro'nun kendisine isnad edilen darbe teşebbüsü planlama suçunu işlediğini belirterek, "O, demokratik hukuk devletinin temel sütunlarını yıkmaya çalıştı. Başarabilseydi, bunun en büyük sonucu Brezilya'ya diktatörlüğün geri dönmesi olacaktı" ifadelerini kullandı. Mahkeme üyelerinden Carmen Lucia Antunes ise Bolsonaro'nun başında bulunduğu "suç örgütünün" demokratik hakların kullanımını engellemeye çalıştığına dair kesin kanıtların bulunduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Brezilya'da 2022'de yapılan devlet başkanlığı seçiminde solcu aday Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50,9, dönemin devlet başkanı sağcı Jair Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı. Seçimlerde hile olduğu iddiasıyla günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapan Bolsonaro destekçileri, orduyu Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasını önlemek için müdahalede bulunmaya çağırmıştı. Bolsonaro destekçileri, Lula'nın göreve gelmesinden bir hafta sonra, 8 Ocak 2023'te polis bariyerlerini aşıp Ulusal Kongre Binası, Federal Yüksek Mahkeme Genel Kurulu ve Planalto Sarayı'na baskın düzenlemiş ve zarar vermişti. Olayları tahrik ettiği iddia edilen Bolsonaro ve beraberindeki onlarca kişi ise darbe girişimi planlamakla suçlanmıştı. Dava süresince hakkındaki suçlamaları reddeden Bolsonaro, yaşananları "cadı avı" olarak nitelemişti.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Darbe Girişimi, Politika, Brezilya, Mahkeme, Yerel, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
