Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Kalemişi Kursu Tamamlandı

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Kalemişi kursu düzenlendi.

Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen geleneksel süsleme sanatı kalemişi kursunu başarıyla tamamlayan 21 öğrenciye sertifikaları takdim edildi. Kalemişi kursunun içeriği hakkında bilgi verilmesinin ardından öğrencilerin çok beğenilen kalemişi eserlerinden oluşan sergi gezilerek, öğrencilerle sohbet edildi. Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen sertifika törenine, BAİBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Coşkun Karaca, Mudurnu Belediye Başkan Vekili Mehmet Karacakaya, SÜYAM Müdürü Prof. Dr. Hanifi Üzüm, Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nezih Okur, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Zeynep Küçüktural, akademik ve idari yönetici ve personel ile öğrenciler katıldı. - BOLU