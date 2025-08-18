Bolu Belediyesi 10 Sahipsiz Hayvanı Sahiplendirdi

Bolu Belediyesi Hayvan Bakım Evi, bir ay boyunca 10 sahipsiz sokak hayvanını sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri tarafından sahiplendirme çalışmaları sürüyor. Hayvan severlerin de desteğiyle geçtiğimiz ay içerisinde 10 hayvan kalıcı yuvalarına kavuşturuldu. Bakım evini ziyaret eden vatandaşlar, seçtikleri kedi ve köpekleri sahiplenerek; hayat boyu yanında olacaklarının ve onlara sevgi dolu bir ortam sunacaklarının da sözünü vermiş oldular. - BOLU