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Bolu Belediyesi, BAİBÜ öğrencilerine simit ve çay ikramında bulundu - Son Dakika
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Bolu Belediyesi, BAİBÜ öğrencilerine simit ve çay ikramında bulundu

Bolu Belediyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde final haftasına giren öğrencilere simit ve çay ikramında bulundu. Sabahın erken saatlerinde merkez durağa gelen öğrencilere mobil hizmet aracından simit ve çay dağıtıldı. Öğrenciler, Bolu Belediyesi'ne teşekkür etti.

Bolu Belediyesi, BAİBÜ öğrencilerine simit ve çay ikramında bulundu
09.01.2024 - 14:01,
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Bolu Belediyesi, final haftasına giren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) eğitim gören öğrencilere simit ve çay ikramında bulundu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde final haftasına girilirken, Bolu Belediyesi de sınav maratonundaki öğrencileri unutmadı. Sınavları için BAİBÜ Gölköy kampüsüne gitmek üzere sabahın erken saatlerinde Aktaş Mahallesi'ndeki merkez durağa gelen öğrenciler Bolu Belediyesi ekiplerinin çay ve simit ikramıyla karşılaştı. Mobil hizmet aracından durakta bekleyen tüm öğrencilere simit ve çay ikramı yapıldı. İkram edilen simit ve çayla kahvaltı yapan öğrenciler, Bolu Belediyesi ekiplerine ve Başkan Özcan'a kendilerini zorlu sınav maratonunda unutmadığı ve ikramları için teşekkür etti. - BOLU

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bolu Belediyesi, BAİBÜ öğrencilerine simit ve çay ikramında bulundu - Son Dakika
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