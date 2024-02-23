Bolu Belediyesi Camilerin Güneş Enerji Sistemlerini Yeniledi - Son Dakika
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Bolu Belediyesi Camilerin Güneş Enerji Sistemlerini Yeniledi

Bolu Belediyesi Camilerin Güneş Enerji Sistemlerini Yeniledi

Bolu Belediyesi tarafından şehir merkezindeki camilerin güneş enerji sistemleri yenilenerek, ayda bir yapılan rutin temizlikleri de iki haftada bire yükseltildi. Yenilenen sistemler sayesinde tüm camilerin musluklarından 7/24 sıcak su akar hale geldi.

23.02.2024 12:40  Güncelleme: 12:42
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Bolu Belediyesi tarafından şehir merkezindeki camilerin güneş enerji sistemleri yenilenerek, ayda bir yapılan rutin temizlikleri de iki haftada bire yükseltildi.

Bolu Belediyesi'nin camilerin güneş enerji sistemlerini yenilemesiyle birlikte, tüm camilerin musluklarından 7/24 sıcak su akar hale geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan döneminde yine camilerin ayda bir yapılan rutin temizlikleri de ayda 2 kez yapılmaya başlandı. Belediye ekipleri her iki haftada bir gittikleri tüm camileri baştan aşağı temizleyerek, ibadete hazır hale getiriyor. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu Belediyesi Camilerin Güneş Enerji Sistemlerini Yeniledi - Son Dakika

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