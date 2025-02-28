Bolu Belediyesi tarafından Kent Meydanı'nda kurulan çadır, Ramazan ayı boyunca her akşam binlerce kişiye iftar hizmeti verecek.
On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayı öncesinde Bolu Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Bu doğrultuda, Bolu Kent Meydanı'na iftar çadırı kuruldu. Bolu Belediyesi, hayırsever vatandaşların katkılarıyla Ramazan ayı boyunca her gün binlerce kişiyi iftar sofrasında bir araya getirecek. Bunun yanı sıra, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yüzlerce ihtiyaç sahibi haneye iftar yemeği ve pide ulaştıracak. - BOLU
Son Dakika › Yerel › Bolu Belediyesi Ramazan Ayı İçin İftar Çadırı Kurdu - Son Dakika
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