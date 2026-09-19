Bolu’da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu’da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu’da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu’da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla İzzet Baysal Caddesi’nde kortej yürüyüşü yapıldı.

Bolu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla İzzet Baysal Caddesi'nde kortej yürüyüşü yapıldı.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak İzzet Baysal Caddesi'nde kortej yürüyüşü yapıldı. İl protokolü, gaziler, şehit yakınları, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve 105 öğrenci katılım sağladı. Kortej yürüyüşünün ardından etkinlikler Anıtpark'ta düzenlenen resmi törenle devam etti. Törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, canlarını feda eden şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler anısına saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Akabinde protokol üyeleri ve ilgili dernekler tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Tören, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şubesi Başkanı Sami Dinçer'in günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşma ile sona erdi. Dinçer konuşmasında vatan savunmasında görev alan gazilere duyulan minnet ve vefa duygularına vurgu yaptı.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler Günüİzzet BaysalEtkinliklerYaşamYerelBoluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

149 yıl sonra ilk kez Prof. Dr. Yaşar’dan “Mega El Nino“ uyarısı 149 yıl sonra ilk kez! Prof. Dr. Yaşar'dan "Mega El Nino" uyarısı
Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı
Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı
Volkswagen’den dev geri çağırma 208 bin araç toplatılıyor Volkswagen'den dev geri çağırma! 208 bin araç toplatılıyor
Sivas’ta 11 aylık Büşra’nın izine 8 gündür rastlanmadı Kardeşlerinin anlattıkları yeni bir şüpheliyi gündeme getirdi Sivas'ta 11 aylık Büşra'nın izine 8 gündür rastlanmadı! Kardeşlerinin anlattıkları yeni bir şüpheliyi gündeme getirdi
Gaziantep’te müstehcen içerik operasyonu Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu Gaziantep'te müstehcen içerik operasyonu! Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu
13:59
Tüm detaylar burada İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri
Tüm detaylar burada! İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
13:55
Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş
Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş
13:35
Arda Güler İngiltere’yi de kendine hayran bıraktı: Paha biçilemez
Arda Güler İngiltere'yi de kendine hayran bıraktı: Paha biçilemez
13:03
KKTC’de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
KKTC'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
11:30
Ara tatiller kaldırılıyor mu Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
11:18
Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 14:39:04. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu’da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement