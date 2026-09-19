Bolu’da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Bolu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla İzzet Baysal Caddesi'nde kortej yürüyüşü yapıldı.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak İzzet Baysal Caddesi'nde kortej yürüyüşü yapıldı. İl protokolü, gaziler, şehit yakınları, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve 105 öğrenci katılım sağladı. Kortej yürüyüşünün ardından etkinlikler Anıtpark'ta düzenlenen resmi törenle devam etti. Törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, canlarını feda eden şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler anısına saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Akabinde protokol üyeleri ve ilgili dernekler tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Tören, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şubesi Başkanı Sami Dinçer'in günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşma ile sona erdi. Dinçer konuşmasında vatan savunmasında görev alan gazilere duyulan minnet ve vefa duygularına vurgu yaptı.