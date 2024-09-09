Bolu'da 45 Bin Öğrenci Ders Başına Geçti

Yerel

Bolu'da 50 bine yakın öğrenci ders başı yaptı

BOLU - Bolu'da, 2024-2025 eğitim döneminde ilkokul, ortaokul ve liselerde ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte 45 bin 720 öğrenci eğitime başladı.

Bolu'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı. Tunceli'de şehit düşen 4 asker için Bolu'daki tüm okullarda saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okuyan öğrenciler ders başı yaptı. Okulların açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde şehir içi trafiği zaman zaman durma noktasına geldi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bütün şubeler, okul önlerinde önlemlerini aldı. Bu çerçevede Bolu'da ilkokul, ortaokul ve liselerde 45 bin 720 öğrenci ders başı yaptı.

"Başarılı ve huzur dolu bir eğitim-öğretim yılı diliyorum"

Öğrencilerin başarı dolu bir yıl geçirmelerini dileyen Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Yeni bir eğitim-öğretim yılına daha başlamanın heyecanını ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ülkemize, ilimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim, bir milletin geleceğini inşa eden en önemli unsurdur. Bu bilinçle, Bolu'muzdaki eğitim standartlarını en üst seviyeye çıkarmak, çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Okullarımızın fiziki şartlarını iyileştirmek, eğitim kalitesini artırmak ve öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla pek çok proje hayata geçirilmiştir. Bu çabalarımızın karşılığını alacağımıza ve çocuklarımızın başarılarını gururla izlemeye devam edeceğimize yürekten inanıyorum. Ülkemizin bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında geldiği noktayı daha ileriye taşımak, sizin her daim kendinize güvenmeniz ve kararlılıkla çalışmanıza bağlıdır. Yarınlarımızın teminatı olan sizlerden, araştıran ve sorgulayan olmanızı ve hedeflerinizin peşinden yılmadan, yorulmadan gitmenizi istiyorum. Bu duygularla, tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize sağlıklı, başarılı ve huzur dolu bir eğitim-öğretim yılı diliyorum" dedi.