Bolu\'da 30 Ağustos Coşkusu

Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına, Kıbrıs Barış Harekatı ve terörle mücadeledeki başarılarından dolayı iki 'Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası'na sahip olan Bolu 2'nci Komando Tugayı'nın kahraman askerleri damga vurdu. Sis bombaları arasında, tam teçhizatlı olarak yürüyen komandolar, vatandaşlar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu sabah saatlerinde Anıtpark'ta düzenlenen resmi çelenk sunma töreniyle başladı. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, askeri araç üzerinden halkın ve askerlerin bayramını kutlarken; şiir dinletileri ve spor gösterileri ilgiyle takip edildi. Ancak törenlerin en çok beklenen ve tüyleri diken diken eden anı, şanlı tarihi kahramanlıklarla dolu olan "Mavi Berelilerin" sahneye çıkmasıyla yaşandı.

Yerli silahlar ve sis bombalarıyla görsel şölen

Resmi programın ardından İzzet Baysal Caddesi üzerinde kortej yürüyüşüne geçen Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı komandolar adeta yeri göğü inletti. Omuzlarında yerli üretim piyade tüfekleri, sırtlarında tam teçhizatlarıyla marşlar eşliğinde uygun adım yürüyen askerlerin geçişi nefes kesti. Yürüyüş esnasında yakılan renkli sis bombaları caddeyi adeta bir savaş alanına çevirirken ortaya çıkan görsel şölen izleyenleri büyüledi. Kıbrıs'ta ve PKK'ya yönelik sınır ötesi operasyonlarda gösterdikleri üstün başarılarla bilinen kahraman komandoları yakından görmek isteyen Bolulular, caddenin her iki yanını hıncahınç doldurdu. Mavi berelilerin geçişi sırasında cep telefonlarına sarılarak o anları ölümsüzleştiren vatandaşlar, kahraman Mehmetçiği dakikalarca ayakta alkışlayarak sevgi gösterilerinde bulundu.