Bolu\'da 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümü için anma programı düzenlendi

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Bolu'da 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümü nedeniyle hayatını kaybedenler için sessiz yürüyüş ve anma programı düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin 2. yıl dönümünde Bolu'nun Mudurnu ilçesinde anma programı düzenlendi. Hükümet Konağı önünden Atatürk Anıtı'na kadar depremden etkilenen illerin yazılı olduğu pankartlarla, sessiz yürüyüş gerçekleştirildi. Asrın felaketini için sessiz yürüyüş yapan kent protokolü ve vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Programa katılanlar deprem şehitleri için hep bir ağızdan dualar etti. - BOLU