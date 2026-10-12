Bolu'da 90 yaşındaki Mümtaze Karadaş, çıkrık geleneğini yarım asırdır yaşatıyor - Son Dakika
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Bolu'da 90 yaşındaki Mümtaze Karadaş, çıkrık geleneğini yarım asırdır yaşatıyor

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Bolu\'da 90 yaşındaki Mümtaze Karadaş, çıkrık geleneğini yarım asırdır yaşatıyor
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Bolu'da yaşayan 90 yaşındaki Mümtaze Karadaş, kendi kendine öğrendiği çıkrıkla yarım asırdır yünleri ipliğe dönüştürüp çorap ve kıyafet örüyor. Unutulmaya yüz tutan geleneği sürdüren Karadaş, çıkrığın artık öldüğünü söyleyerek yeni nesillerin bu el sanatını öğrenmesini istiyor.

Bolu'da yaşayan 90 yaşındaki Mümtaze Karadaş, kendi kendine öğrendiği çıkrıkla yarım asırdır yünleri ipliğe dönüştürerek çorap ve çeşitli kıyafetler örüyor. Yıllara meydan okuyan Karadaş, unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatını yaşatmaya devam ediyor.

Bolu'da yaşayan 90 yaşındaki Mümtaze Karadaş, yaklaşık yarım asırdır çıkrıkla yün eğirerek iplik elde ediyor. Kendi kendine öğrendiği geleneksel yöntemle yünleri ince ipliklere dönüştüren Karadaş, elde ettiği iplerden çorap ve çeşitli kıyafetler örüyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte unutulmaya yüz tutan çıkrık geleneğini sürdüren Karadaş, yıllardır el emeğiyle üretim yapıyor. Yünleri çıkrık yardımıyla ipliğe dönüştüren Karadaş, geleneksel yöntemlerle hazırladığı ürünlerle geçmişten günümüze uzanan kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlıyor. İlerleyen yaşına rağmen çıkrığının başına geçerek üretmeye devam eden Karadaş, yarım asırlık tecrübesiyle geleneksel el sanatının yaşayan örneklerinden biri olmayı sürdürüyor.

"Çıkrık artık öldü"

Çıkrık kullanmayı kendi kendine öğrendiğini anlatan Mümtaze Karadaş, "Ben çıkrığı birazcık geç öğrendim. 40'lı yaşlarımda öğrendim. Yapmayı zorla kendi kendime öğrendim. Yata kalka öğrendim. Eskiden çıkrık çok kullanılıyordu. Pantolon, şalvar, çorap yünle yapılıyordu. Çıkrıkla yünü ipe dönüştürüyoruz, iple de çorap, don örüyoruz. Elimizle yapıyoruz. Eskisi gibi şimdi kullanılmıyor çıkrık artık öldü" dedi. İlerleyen yaşına rağmen geleneksel üretim yöntemini sürdürmeye çalışan Karadaş, çıkrık geleneğinin yeni nesiller tarafından da öğrenilmesini istediğini belirterek, "Artık kolum bacağım tutmaz oldu, gözüm görmez oldu. Biz bu geleneği yaşatıyoruz. Seben'den çocuklarım, torunlarım öğrensin diye çıkrığı onlara getirdim ama üretmeyecekler herhalde" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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