Bolu\'da APP Plaka Değişim Yoğunluğu

09.03.2026 16:56
Yeni trafik cezaları nedeniyle Bolu'da APP plaka değiştirmek isteyenler, Oda önünde kuyruk oluşturdu.

Yeni trafik cezalarının yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşlar, APP plakalarını değiştirmek için Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda kuyruk oluşturdu. Bolu'da 4 gün içerisinde bin 210 plaka basıldı.

Yeni düzenlemeler kapsamında APP plaka kullanan sürücülere ilk yakalanmasında 140 bin lira, ikinci yakalanmasında ise 280 bin lira ve hapis cezası uygulanacak. 1 Nisan'a kadar süresi uzatılan yeni sistem için vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren şoförler odası önünde kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar, APP plakalarını söktürerek yönetmeliğe uygun standart plaka taktırmak için işlem yaptırdı.

"3-4 gündür aşırı bir yoğunluk var"

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Öztürk, yayımlanan yönetmeliğin ardından yoğunluk olduğunu belirterek, "Yönetmelik 27 Şubat'ta yayımlandı. 3-4 gündür aşırı bir yoğunluk var. Bu yoğunluğu karşılamaya çalışıyoruz. Perşembe günü 280 plaka bastık. Cuma günü 300, cumartesi 350 plaka bastık. Bugün de sabahtan beri ortalama 280 plaka bastık" dedi.

"Kuryeli sisteme geçtik"

Diğer büyük şehirlerde olduğu gibi Bolu'da da kuryeli sisteme geçildiğini aktaran İsmail Öztürk, "Noterde satış yapan, özellikle şehir dışından gelen misafirlerimiz plaka basımlarını noterden çıktıktan sonra kurye aracılığıyla odamızdan aldırabilirler. Bunun için de bir sistem altyapısı kurduk. Kuryeli sisteme geçtik. Odamızda kayıtlı bulunan 30 kuryeden 5 tanesi şu an aktif görev yapıyor" şeklinde konuştu.

"Biz burada standartını basıyoruz"

Şoförler odasında standart kalıp plaka basıldığını ve plaka değişimindeki süreçten bahseden Öztürk, "Zaten kanunda belli 11 milim harfler var, 9 milim harfler var. Biz burada standartını basıyoruz. Değiştirme süreci de şu şekilde; araçlarda bulunan APP ve normal kalıp plakaları notere yolluyoruz. Eski plakalarını notere teslim ediyorlar. 430 lira noter ücreti var. Noterden sonra bize geliyor. Bize link üzerinden 850 lira para ödeyip, hemen plaka basımını gerçekleştiriyoruz burada" ifadelerine yer verdi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Trafik, Yerel, Bolu, Son Dakika

