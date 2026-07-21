Bolu\'da Berber Selahattin Varlık Hayatını Kaybetti

Bolu'nun en eski berberlerinden biri olarak bilinen 76 yaşındaki berber Selahattin Varlık, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bolu'da sektöre sayısız çırak yetiştiren, İzzet Baysal Caddesi'nin en eski esnaflarından biri olarak bilinen 76 yaşındaki Selahattin Varlık hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl yaşadığı rahatsızlık sonucu tedavi altına alınan Bolu'nun en eski berberi Selahattin Varlık, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Yıllarca 2 m2 berber dükkanında hiç el değiştirmeden 58 yıl boyunca işleten ve her gün yürüyerek işe giden Varlık sevenlerini yasa boğdu. Yaklaşık 30 yıl boyunca Bolu Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı yapan Varlık, hastalanmadan önce dükkanını her gün açarak müşterilerine hizmet veriyordu. Sümer Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının arından merhumun cenazesi Paşaköy Mahallesi mezarlığına defnedilecek. - BOLU