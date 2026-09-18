Bolu\'da binlerce öğrenci Gazzeli çocuklar için yürüdü, gökyüzüne balon ve uçurtma bıraktı

Bolu'da binlerce öğrenci, savaşın gölgesindeki Gazzeli çocuklara umut olmak ve yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyerek gökyüzüne binlerce balon ve uçurtma bıraktı.

Bolu Valiliği himayesinde, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle "Gazzeli Çocuklara Destek Etkinliği" gerçekleştirildi. İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de hayatını kaybeden ve yaşam mücadelesi veren çocukların sesi olmak isteyen binlerce öğrenci, Bolu Valiliği önünde bir araya geldi. Ellerinde dev Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde kortej oluşturarak Karaçayır Atletizm Pisti'ne kadar yürüdü. Yürüyüşte yaklaşık 200 metrelik Türk bayrağı öğrencilerin omuzlarında yer aldı.

"Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın"

Karaçayır Atletizm Pisti'nde tamamlanan yürüyüşün ardından alan, renkli ve duygu dolu anlara sahne oldu. "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" ve "Aynı Gökyüzü, Aynı Umut..." sloganlarıyla düzenlenen program kapsamında öğrenciler, hazırladıkları uçurtmaları rüzgara bıraktı. Gazzeli çocukların yalnız olmadığını göstermek ve onlara umut göndermek amacıyla öğrenciler, ellerindeki balonları hep bir ağızdan gökyüzüne saldı.