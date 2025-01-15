Bolu'da Çilek Üretimine Geçiş - Son Dakika
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Bolu'da Çilek Üretimine Geçiş

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Bolu'nun Seben ilçesinde çiftçiler elma yerine çilek yetiştiriciliğine yöneliyor.

15.01.2025 22:55
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Bolu'nun elma diyarında artık çilek üretilecek

BOLU - Bolu'nun "elma diyarı" olarak bilinen Seben ilçesinde elma üretimine son veren çiftçiler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açtığı çilek yetiştiriciliği kurslarına katıldı.

Seben İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Seben Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen çilek yetiştiriciliği kursuna, birinci dönemde 23, ikinci dönemde ise 50 kursiyer katıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Güçbilmez, yoğun talep dolayısıyla kurslara katılımın devam ettiğini belirtti. "Elma Diyarı" olarak bilinen Seben'de elmacılığın sona erdiğini söyleyen çiftçiler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün önerisi üzerine çilek yetiştiriciliğini alternatif bir gelir kaynağı olarak benimsemeye başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen bilgilendirme toplantıları sonrasında katılımcılara sertifikalar verilecek. Mart ve nisan aylarında ise vatandaşlara fidan dağıtımı yapılması planlanıyor.

"Seben, yıllarca elmacılıkla anılan bir ilçeydi"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü ve Ziraat Yüksek Mühendisi Selçuk Güçbilmez, "İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz iş birliğiyle çilek yetiştiriciliği kursu açmış bulunuyoruz. Daha önce yaz döneminde ilk kursumuzu düzenlemiştik ve 22 kursiyerimiz sertifikalarını aldı. Yoğun talep üzerine ikinci kursumuzu açtık ve 50 kursiyerimizle eğitimlerimiz devam ediyor. İlçe dışından gelen talepler bizleri mutlu ediyor. İnşallah çilek bitkisini ilçemizde alternatif bir ürün olarak üretim planlamasına sokmayı hedefliyoruz. Bu konuda İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün, İl Özel İdaremizin, Valiliğimizin ve Kaymakamlığımızın destekleriyle çalışmalarımızı daha da ileriye taşıyacağız. Seben, yıllarca elmacılıkla anılan bir ilçeydi. Ancak eski bahçelerin yaşlanması ve nüfusun giderek yaşlanması gibi nedenlerle, küçük alanlardan daha yüksek gelir sağlayan çilek bitkisinin daha verimli olacağını düşündük" dedi.

"Hedefimiz, toplu üretim ve toplu pazarlama sistemini oturtmak"

Güçbilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yıl iki adet proje gerçekleştirdik ve elde ettiğimiz sonuçlar umut verici. Çilek bitkisi, ev hanımlarına da ekonomik katkı sağlayacak bir üretim modeli sunuyor. Hedefimiz, toplu üretim ve toplu pazarlama sistemini oturtmak. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Üreticilerimizin yanındayız ve hizmetindeyiz. Üretimin fazla olması durumunda, tüccarların ilçemize gelerek toplu alım noktalarından ürün alacağını düşünüyoruz. Böylece üreticilerimiz ürünlerini satmak için başka yerlere gitmek zorunda kalmayacak"

"Önümüzdeki yıl daha bilinçli bir şekilde çilek yetiştiriciliğine devam edeceğim"

Mudurnu'dan kursa katılan Ziraat Mühendisi Muhterem Özsoy Çilata, "2024 yılında 500 metrekarelik bir alanda çilek üretimine başlamıştım. Çilek alanımızı genişletmeyi planlıyorum. Seben'e kurs açıldığını duyunca katılmak istedim. İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz sağ olsun, çiftçilere farklı bir ürün tanıtabilmek için böyle bir kurs düzenlemiş. Burada çok şey öğrendik. Önümüzdeki yıl daha bilinçli bir şekilde çilek yetiştiriciliğine devam edeceğim" diye konuştu.

"Daha önce elmacılık yapıyorduk fakat artık çilek yetiştiriciliğine geçtik"

Köy sakinlerinden Ali Oturak, "Çilek yetiştiriciliği kursu açıldığını duyunca hemen katıldım. Bu kursta gübreleme, sulama ve diğer teknik detayları öğreniyoruz. Daha önce elmacılık yapıyorduk fakat artık çilek yetiştiriciliğine geçtik. 500 elma ağacını söktük, yerine çilek, domates ve kavun dikiyoruz. Çilekçilik bize daha iyi bir kazanç sağlayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Bolu\'da Çilek Üretimine Geçiş
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu'da Çilek Üretimine Geçiş - Son Dakika

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