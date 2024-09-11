Bolu\'da DKMP Personeline Silah Eğitimi

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Bolu'da polis ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bolu Şube Müdürlüğü personeline silah kullanma ve atış eğitimi verildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, devlet kurumlarına yönelik eğitimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Bolu Dağı'ndajs atış alanında Bolu DKMP Şube Müdürlüğü'ne bağlı 11 personele İl Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur ve polis memuru Murat Kozal tarafından silah kullanma eğitimi verildi. Silah kullanma eğitiminin ardından atış eğitimine geçen personel, verilen eğitimleri başarıyla tamamladı. - BOLU