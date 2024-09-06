Bolu'da Bir Ailenin Yürek Burkan Hikayesi - Son Dakika
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Bolu'da Bir Ailenin Yürek Burkan Hikayesi

Bolu\'da Bir Ailenin Yürek Burkan Hikayesi

Bolu'da yaşayan Şerife ve Şerafettin Konuk çifti, elektrik ve suyu olmayan harabe bir köy evinde zor şartlar altında yaşamaktadır. Oğlu tarafından mağdur edilen çift, hayırseverlerin yardımlarıyla ayakta kalmaya çalışmaktadır.

06.09.2024 12:12
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Bolu'da elektriği ve suyu olmayan iki katlı harabe bir köy evinde yaşamak zorunda kalan Şerife ve Şerafettin Konuk çiftinin hikayesi yürek burkuyor. Oğlu tarafından mağdur edildiğini söyleyen Şerafettin Konuk, yaşadığı dramı gözyaşları içinde anlattı.

Bolu'da kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çobankaya köyü Vayışlar Mahallesi'nde iki katlı ahşap evde yaşayan Şerife ve Şerafettin Konuk'un hikayesi dinleyenleri derinden etkiliyor. 7 yıl önce maddi zorluklar nedeniyle şehirdeki kiralık evlerinden çıkmak zorunda kalan çift, ata yadigarı harabe bir köy evine yerleşti. Elektrik ve suyun olmadığı evde yaşamlarını sürdüren çift, hayırseverlerin yardımlarıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Eski olduğu gerekçesiyle evlerine elektrik aboneliği alamayan çift, geceleri komşularından şarj ettikleri pilli lambalarla idare ediyor. Şehir merkezine ya bisikletle ya da köyden araç buldukça gidebilen yaşlı çift, hayırseverlerin yardımlarıyla yaşamlarını devam ettiriyor.

72 yaşındaki Şerafettin Konuk ile arkadaşı aracılıyla tanışan iş adamı hayırsever Mahmut Alan, yaşlı çifti evinde ziyaret etti. Yaşlı adamın dişlerini yaptırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçen Alan, yetkililere de seslendi.

"Seyyar ışıkla idare ediyorum"

7 yıl önce Bolu Merkez'de kirada oturduklarını ancak maddi zorluklar sebebiyle babasından kalan iki katlı köy evine taşındıklarını Konuk, "Bu eve geleli 7 yıl oldu. Elektrik ve su yok. Seyyar ışıkla idare ediyorum. 2 tane de şarjda var. Akşam da onları alacağım" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda elektrik aboneliği için dilekçe verdiğini anlatan Şerafettin Konuk, "Elektrik saati almak için gittim, dilekçe verdim. Bina eski diye dilekçemi onaylamadılar. Yardım ederler mi, etmezler mi bilemiyorum" diye konuştu.

"Taşıma suyla yaşıyoruz"

Su ihtiyaçları için de köyde bulunan çeşmeye gittiklerini belirten Şerafettin Konuk, "Buradan şehre ineceksin. Oradan ihtiyaçlarını alacaksın ve buraya geleceksin. Çeşmeden suyu doldurup eve geliyoruz. Taşıma suyla yaşıyoruz. Elektrik olmadığı için beyaz eşyamız yok. Buzdolabı var ama onu da elektrik olmadığı için kullanamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Oğlumun yüzünden bu haldeyiz"

Oğlunun adına 300 bin lira kredi çektiğini ve borç sebebiyle emekli maaşına elektronik haciz konulduğunu anlatan Şerafettin Konuk, "Emekli maaşımı kullanamıyorum. Oğlum kredi çekmiş, o yüzden para alamıyorum. Zor durumdayım. Oğlumun yüzünden bu haldeyiz. 2 kızım, bir oğlum ve 9 tane de torunum var. Bize bakmıyorlar. Benden para alıp gidiyorlardı. Gelinen noktada bıraktılar. Oğlum eşinden ayrıldı. Buraya geldi. Ayağı sakattı, benim maaşımdan para verdim. İyileşti ve sonra gitti. Benim telefonumun kartını almış, banka kartlarımı almış. Bankadan kredi çekmiş. Şuanda hiç gelirim yok. Deli olacağım. Bunu böyle yaparlarsa ben ne yapayım? Hadi başka birisi yapsa 'Elin adamı' dersin ama bunu bize kendi çocuğum yaptı" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. - BOLU

Kaynak: İHA

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