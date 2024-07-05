Bolu'da Evde Ölü Bulunan Mehmet Bengüboz Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Bolu'da Evde Ölü Bulunan Mehmet Bengüboz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bolu\'da Evde Ölü Bulunan Mehmet Bengüboz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Mehmet Bengüboz, evinde ölü bulundu. Cenaze törenine ilçe kaymakamı ve belediye başkanı da katıldı.

05.07.2024 17:40  Güncelleme: 17:44
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Bolu'da evinde komşuları tarafından ölü bulunan Mehmet Bengüboz, son yolculuğuna uğurlandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesi'nde ikamet eden Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğünden emekli 72 yaşındaki Mehmet Bengüboz'un komşuları dün sabah evinin kapısının açık kaldığını fark etti. Bengüboz'a seslenen komşuları evden ses gelmeyince kapıdan içeriye girdi. Yerde hareketsiz halde Bengüboz'un cansız bedeniyle karşılaşan komşuları şoke oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Bengüboz'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan otopsinin ardından Bengüzboz'un cenazesi defnedildi. Yıldırım Bayezid Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Kayhan Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine İlçe Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu ve İlçe Belediye Başkanı Doğan Onurlu katıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu'da Evde Ölü Bulunan Mehmet Bengüboz Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Evde Ölü Bulunan Mehmet Bengüboz Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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