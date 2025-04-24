Yiyecek arayan 2 geyik kamerada
BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yiyecek arayan 2 geyik otlarken görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş sabah saatlerinde Karacakaya köyündeki buğday tarlasında otlayan 2 geyiği fark etti. Bu anlar cep telefon kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, geyiklerin köye yakın bir bölgede otladığı gözlendi. Geyiklerin tarlada bir süre otladıktan sonra ormanlık alana doğru uzaklaştığı görüldü.
Son Dakika › Yerel › Bolu'da Geyiklerin Yiyecek Arayışı - Son Dakika
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