Bolu'da İki Köyde Şap Hastalığı Karantinası

Bolu'da iki köy, şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. Köylere hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Mangırlar ve Pelitözü köyleri şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. Mudurnu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Mangırlar ve Pelitözü köylerinde şap hastalığı şüphesi üzerine harekete geçti. Ekipler bölgede tedbir alırken, köylere hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı. Besicileri karantina konusunda bilgilendiren ekipler, ilçede cumartesi günü kurulan hayvan pazarının açılmayacağını bildirdi. - BOLU