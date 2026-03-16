Bolu\'da Kadir Gecesi Yoğunluğu

Bolu'da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Akşam ezanından önce camilere gelen vatandaşlar, iftarlarını yaptıktan sonra ibadet için camilere girdi. Yatsı namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edilirken, vatandaşlar manevi atmosferde ibadetlerini yerine getirdi. Özellikle kentin tarihi camilerinden Yıldırım Beyazıt Camii'nde yoğunluk yaşandı. Cami içerisinde yer bulamayan çok sayıda vatandaş ise namazını dışarıda kıldı. - BOLU