Bolu'da Kurban Pazarı Denetimi

23.05.2026 11:07
Bolu'da kurban pazarlarında hayvan sağlığı ve hijyen için denetimler yapıldı, 'Tarım Cebimde' tanıtıldı.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, kurban pazarlarında denetim gerçekleştirdi.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; pazara getirilen hayvanların kulak küpeleri, pasaport ve sevk belgeleri, sağlık durumları ile kurbanlık vasfı taşıyıp taşımadıkları kontrol edildi. Ayrıca denetimlerde hayvan refahı, pazar alanlarının hijyen şartları ve bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı alınması gereken tedbirler konusunda gerekli kontroller yapıldı.

'Tarım Cebimde' uygulaması tanıtıldı

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın, kurbanlık hayvan alımı sırasında Tarım Cebimde mobil uygulaması üzerinden hayvanların küpe bilgilerini sorgulayarak tür, ırk, cinsiyet ve yaş gibi bilgilere ulaşabileceği; uygulamadan bilgilendirme amaçlı yararlanabileceği hatırlatılmaktadır. Hayvan sağlığının korunması, güvenilir kurbanlık temininin sağlanması ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla kurban pazarlarına yönelik denetimlerimiz titizlikle devam edecektir" ifadesi kullanıldı - BOLU

Kaynak: İHA

Teknoloji, Sağlık, Yaşam, Yerel, Bolu, Son Dakika

