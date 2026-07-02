Bolu\'da Mehteranlı Sünnet Şöleni

Bolu'da ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için düzenlenen sünnet şöleni kapsamında mehteranlı yürüyüş gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü öncülüğünde Bolu'da ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldüren anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Düzenlenen sünnet şöleni kapsamında erkekliğe ilk adımı atan çocuklar ve aileleri için özel bir yürüyüş programı hazırlandı. Etkinlik çerçevesinde şehrin en işlek noktalarından İzzet Baysal Caddesi'nde bir araya gelen çocuklar ve aileleri, mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde yürüdü. Caddede yankılanan mehter marşları çevredeki vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, yürüyüş boyunca ortaya renkli görüntüler çıktı. Vatandaşların ilgiyle ve alkışlarla takip ettiği etkinlikte, çocukların ve ailelerin mutluluğu kameralara yansıdı. - BOLU