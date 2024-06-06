Bolu'da Mudurnu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Yıl Sonu Panayırı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bolu'da Mudurnu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Yıl Sonu Panayırı Düzenlendi

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yıl sonu panayırında satılan ürünlerin geliri okul ihtiyaçlarında kullanılmak üzere toplandı. Panayıra, ilçe kaymakamı, belediye başkanı, müftü, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Panayırda, öğrenci ve velilerinin hazırladığı yiyecekler ile el işi ürünleri satışa sunuldu ve elde edilen gelir okul kasasına aktarıldı.

06.06.2024 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da Mudurnu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yıl sonu panayırında satılan ürünlerin geliri okul ihtiyaçlarında kullanılmak üzere toplandı.

Mudurnu ilçesi Pazar alanında düzenlenen panayıra, Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Belediye Başkanı Doğan Onurlu, İlçe Müftüsü Mustafa Yeşilorman, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Panayır'da, öğrenci ve velilerinin hazırladığı yiyecekler ile el işi ürünleri satışa sunuldu. Panayırdan elde edilecek gelir, okulun ihtiyaçlarında kullanılacak. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören panayırda, onlarca ürün satıldı. Satılan ürünlerin parası okul kasasına koyuldu. - BOLU

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Mudurnu, Müftü, Bolu, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bolu'da Mudurnu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Yıl Sonu Panayırı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:55 CHP’li Ceylan’dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı CHP'li Ceylan'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?
17:38 İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş! Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı
16:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirmişti Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı
16:07 Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı Güvenlik çitini aşarak saldırdılar Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı! Güvenlik çitini aşarak saldırdılar
13:51 Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
20:59 TFF, 14 Süper Lig kulübüne para cezası verdi TFF, 14 Süper Lig kulübüne para cezası verdi
19:31 Biden yine bildiğiniz gibi Sahnede olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı Biden yine bildiğiniz gibi! Sahnede olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
19:28 Icardi ile bizzat görüşmüş Okan Buruk, ayrılık iddialarına son noktayı koydu Icardi ile bizzat görüşmüş! Okan Buruk, ayrılık iddialarına son noktayı koydu
19:15 Bakan Özhaseki, Türkiye’nin en büyük çevre etkinliği ÇEVREFEST’te konuştu: 185 milyar TL ekonomik kazanç sağladık Bakan Özhaseki, Türkiye'nin en büyük çevre etkinliği ÇEVREFEST'te konuştu: 185 milyar TL ekonomik kazanç sağladık
18:49 Fenerbahçe’ye gelecek mi Sterling cephesinden açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sterling cephesinden açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 21:07:32. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da Mudurnu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Yıl Sonu Panayırı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement