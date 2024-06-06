Bolu'da Mudurnu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Yıl Sonu Panayırı Düzenlendi

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Bolu'da Mudurnu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yıl sonu panayırında satılan ürünlerin geliri okul ihtiyaçlarında kullanılmak üzere toplandı.

Mudurnu ilçesi Pazar alanında düzenlenen panayıra, Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Belediye Başkanı Doğan Onurlu, İlçe Müftüsü Mustafa Yeşilorman, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Panayır'da, öğrenci ve velilerinin hazırladığı yiyecekler ile el işi ürünleri satışa sunuldu. Panayırdan elde edilecek gelir, okulun ihtiyaçlarında kullanılacak. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören panayırda, onlarca ürün satıldı. Satılan ürünlerin parası okul kasasına koyuldu. - BOLU