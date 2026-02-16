Bolu\'da Ramazan Alayı Etkinliği

Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, 11 ayın sultanı Ramazan ayının kentte düzenlenecek 'Ramazan Alayı' yürüyüşü ile karşılanacağını duyurdu.

Bolu İl Müftülüğü tarafından Ramazan ayı boyunca kent genelinde gerçekleştirilecek dini ve sosyal faaliyetlerin tanıtımı amacıyla basın toplantısı düzenlendi. Bolu Muazzez Ercan Aile ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, bu yıl Ramazan ayının "Cami ve Hayat" temasıyla idrak edileceğini belirtti. Müftü Demirtaş, Ramazan ayının manevi atmosferini tüm kente yaymak amacıyla bu yıl özel bir etkinlik planladıklarını duyurdu. Demirtaş, 18 Şubat Çarşamba günü düzenlenecek 'Ramazan Alayı' yürüyüşü ile Ramazan ayını büyük bir coşkuyla karşılayacaklarını söyledi. Etkinliğe 20'den fazla STK'nın katılım sağlaması bekleniyor.

"Tüm toplum kesimlerinin ortak buluşma noktası olacaktır"

Camilerin çocuklar, gençler ve aileler başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri için bir buluşma noktası olacağını vurgulayan Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, "Bu yıl Ramazan, cami ve hayat temasıyla inşallah yola çıkıyoruz. Camilerimiz başta çocuk, genç ve aileleri olmak üzere tüm toplum kesimlerinin ortak buluşma noktası olacaktır. Bu mübarek aya özgü ibadetler ve uygulamalar şu şekilde; birincisi Ramazan'ın özü oruç, iftar ve Kur'an. İftar, sahurda niyetle başlayan ibadet yolculuğunun akşam ezanıyla birlikte şükre dönüşmesidir. Bu ayın bereketini sadece kendi sofralarımızda değil; ihtiyaç sahipleri, yetimler ve gönlü mahzun kardeşlerimizle kurduğumuz 'gönül sofralarında' yaşatıyoruz. Onlara ulaştıracağımız her iftar, sahur ve diğer yardımlar, bu ayın ruhunu kuşanmamıza vesile olacaktır. İkincisi ise Ramazan'da en fazla uygulamalardan biri olan teravih ve mukabele uygulamaları. Bolu il merkezinde belirlenen beş camimizde hatimle teravih namazı kıldırılacaktır. Bu özel ibadete ev sahipliği yapacak camiler, Aslahaddin Camii, Cafer-i Tayyar Camii, Bilal-i Habeşi Camii, Ali Ericek Mescidi, Alpağutbey Camii olarak belirlenmiştir. Üçüncüsü Enderün usulü teravih namazı. Medeniyetimizin kadim Ramazan geleneği olan Enderün usulü teravih namazı ve cumhur müezzinliği bu yıl şehrimizin 12 farklı camisinde kıldırılacaktır. Bunlar Yıldırım Bayezid Camii, Siteler Camii, Kalıcı Konutlar Camii, Gölyüzü Camii, Yeşil Camii, Valide Saadet Camii, Sümer Camii, Kültür Camii, Cuma Pazarı Yanı Camii, Sandallar Camii, Yunus Emre Camii, Çaydurt Mah. Camii olarak belirlenmiştir. Camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda mukabele programları icra edilecektir. Kadın ve erkek cemaatimize yönelik mukabelelerin hangi vakitlerde okunacağı, cami ilan panolarından duyurulacaktır. Vaaz ve sohbet programlarında ise öğle sohbetleri her gün Yıldırım Bayezid Camii'nde 12.30'da başlayacak vaazlar, merkezi sistemden yayınlanacak. Teravih sohbetleri, her akşam teravih öncesi Yıldırım Bayezid Camii'nde merkezi vaaz sistemi ile sohbet programları düzenlenecektir. Ayrıca camilerimizde de sohbet programları icra edilecektir. Kur'an ile farkındalık sohbetleri ise her gün saat 12.45'te benim tarafımdan Sümer Camii'nde Ramazan boyu icra edilecektir" dedi. - BOLU