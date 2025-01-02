Bolu'da Regaip Kandili Geleneği Sürüyor - Son Dakika
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Bolu'da Regaip Kandili Geleneği Sürüyor

Bolu\'da Regaip Kandili Geleneği Sürüyor

Yazıören köyünde 500 yıldır devam eden Regaip Kandili geleneği, community ve kaynaşmayı sağlıyor.

02.01.2025 20:35
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Bolu'da Yazıören köyünde yaklaşık 500 yılı aşkın süredir devam eden Regaip Kandili geleneği bu yıl da devam etti. Kandillerin önemine vurgu yapan ve çocuklara örnek olunması gerektiğini ifade eden cami imamı, "Ama biz yapmazsak bizden sonra gelenler de yapmaz. Mübarek 3 ayları birer fırsat bilelim, yaptığımız hatalardan ders çıkaralım" dedi.

Bolu'nun merkezine bağlı 65 haneli Yazıören köyünde yaklaşık 500 yılı aşkın süredir Regaip Kandili geleneği sürüyor. Regaip Kandili gününde köylüler evlerinde lokma ve yemek hazırlıyor. Akşam namazı vakti yaklaştığında ise vatandaşlar evlerinde hazırladıkları yemekleri caminin yemekhanesine taşıyor. Geleneğe göre, köydeki onlarca vatandaş akşam namazını kılıyor. Akşam namazının ardından cami yemekhanesinde tüm köy halkı hazırlanan yemekleri yiyor. Yıllardır süren gelenek sayesinde köylülerin, şehir dışındaki akrabaları ve aileleri kaynaşıyor.

"Televizyonda kumanda ile kanal kanal gezeceğimize büyüklerimize yasin-i şerif okuyalım"

Yazıören köyü imamı Turgut Yerlikaya namaz bitiminde, "Namazlarımıza gelelim ihmal etmeyelim. İkincisi ise eve gittiğimizde televizyonda kumanda ile kanal kanal gezeceğimize büyüklerimize Yasin-i Şerif okuyalım. Bildiğimiz dualardan okuyalım. Onları da memnun edelim. ve bizi gören çocuklarımız der ki, 'Ninemiz dedemiz böyle yapardı' der. Biz de bu alemden öbür aleme gittiğimizde bizden gördüklerini yaparlar. Ama biz yapmazsak bizden sonra gelenler de yapmaz. Mübarek 3 ayları birer fırsat bilelim, yaptığımız hatalardan ders çıkaralım" diyerek cemaate seslendi.

"Bir bayram havası oluşuyor"

Murat Erdoğan isimli vatandaş, "Bunlar bizim için çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü bunlar bizim geçmişimiz. Bu gelenek, atalarımızdan bize miras kalan bir gelenek. Bildiğimiz kadarıyla, büyüklerimizden duyduğumuza göre, 600 yıla yakın süredir devam eden bir gelenek. Burada gerçekten çok güzel şeyler yaşanıyor. Mesela şehirde yaşayanlar, köyden uzakta olanlar buraya geliyor. Burada adeta bir bayram havası oluşuyor. Hem Ramazan'ı karşılama hem de üç ayları karşılama amacı taşıyor. Bu sayede insanlar birbiriyle hoş sohbet ediyor. Yani hem bayramlaşma hem tanışma hem de kaynaşma gerçekleşiyor. Burası tek bir köy, ama iki mahalleden oluşuyor. Her yıl bir mahalle sırasıyla evlerinde hazırladıkları yemekleri buraya getiriyor. Bu etkinlikte çocuklar, kadınlar, erkekler herkes bir araya geliyor. Farklı sofralarda komşularının hazırladığı yemekleri tadıyorlar. Bir bayram havası oluşuyor" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu'da Regaip Kandili Geleneği Sürüyor - Son Dakika

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