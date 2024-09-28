Bolu'da Renkli Kaz Eti Yeme Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Bolu'da Renkli Kaz Eti Yeme Yarışması Düzenlendi

Bolu\'da Renkli Kaz Eti Yeme Yarışması Düzenlendi

Bolu'da düzenlenen kaz eti yeme yarışmasında katılımcılar en fazla kaz etini yemek için yarıştı. Yarışmada birinci olan Muhammed Rahmani altın kazandı.

28.09.2024 18:05  Güncelleme: 18:13
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Bolu'da yerel lezzeti tanıtmak amacıyla düzenlenen kaz eti yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Gerede Belediyesi ile Esentepe Aşçılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle kaz eti yeme yarışması düzenlendi. Kaz etini tanıtmak amacıyla düzenlenen yarışmada katılımcılar belirlenen sürede en fazla kaz etini yemeye çalıştı. 12 kişinin katıldığı yarışmada renkli görüntüler sahne oldu. Yarışmada Muhammed Rahmani birinci, Yusuf Adıyaman ikinci, Ayhan Boyar ise üçüncü oldu. Dereceye giren ilk 3 yarışmacıya altın hediye edildi. Yüzlerce vatanda da yarışmayı ilgiyle izledi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu'da Renkli Kaz Eti Yeme Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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