Bolu'da Sağanak Yağışta Çocuk Sokakta Yüzdü

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Bolu'da bir çocuk, sağanak yağışta sokakta oluşan su birikintisinde yere yatıp yüzmeye çalışarak eğlendi. Çocuğun o anları kemaralara yansıdı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde ve kent merkezinde sabah saatlerindeki yaşanan sıcak hava, öğleden sonra yerini sağanağa bıraktı. Şehir merkezinde ve ara sokaklarda su birikintileri oluştu. Bir çocuk, sokakta biriken suya yatıp yüzmeye çalışarak eğlendi. Yağışa aldırmadan biriken suda eğlenen çocuğun o anları ise bir vatandaş tarafından görüntülendi. - BOLU