Bolu'da Şambralle Kayarken Düşen 10 Kişi - Son Dakika
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Yerel

Bolu'da Şambralle Kayarken Düşen 10 Kişi

Bolu\'da Şambralle Kayarken Düşen 10 Kişi

Bolu'da kayak keyfi yapan 10 kişi, virajı alamayıp çukura düştü. Eğlenceli anlar kaydedildi.

24.02.2025 12:18
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Bolu'da arka arkaya şambrele binerek kayan 10 kişi, virajı alamayarak çukura düştü. Eğlenceli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bolu merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Ömerler köyünde vatandaşlar, virajlı ve rampası dik alanı kayak pistine çevirdi. Alanda kayak keyfi yapan 10 kişilik bir grup şambrelleri arka arkaya dizerek kaymak istedi. Rampadan aşağı kayan grup, virajı alamayınca pistin yanındaki çukura uçtu. Vatandaşların doyasıya eğlendiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu'da Şambralle Kayarken Düşen 10 Kişi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Şambralle Kayarken Düşen 10 Kişi - Son Dakika
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