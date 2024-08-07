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Bolu'da son 5 yılda 17 bin 151 kişinin defin işlemi ücretsiz yapıldı

BOLU - Bolu Belediyesi son 5 yılda 17 bin 151 kişinin defin işlemini ücretsiz şekilde yaptığını açıkladı. Bolu Belediyesi Mezarlıklar Müdür vekili Nihat Benli, "Vatandaşlarımızın en acı gününde yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bolu Belediyesi, son 5 yılda hayatını kaybeden 17 bin 151 kişinin defin işlemi yapıldığını duyurdu. Belediye tarafından yapılan açıklamada yıkama, kefenleme, şehir dışına nakiller dahil tüm işlemlerin tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirildiği ifade edildi. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Bolu Belediyesi Mezarlıklar Müdür vekili Nihat Benli, "Vatandaşlarımızın en acı gününde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Çünkü yakınını kaybeden vatandaş acısını mı yaşayacak ya da cenaze işlemleri için ne yapacağını mı düşünecek. İşte tam bu noktada bizler devreye girerek cenazede yapılmasıyla alakalı bütün işlemleri koordineli olarak baştan sona sağlıklı bir şekilde yürütüyoruz. Bize gelen başvuru sonrasında cenazeler ev ve hastanede müdürlüğümüz tarafından yıkanmaktadır. Bunun yanında kefenleme, tabutlama ve mezar kazma işlemleri de gerçekleştirilmektedir. Ardından talep doğrultusunda morglarda bekletilmektedir. Yine cenaze yakınlarının isteği doğrultusunda nakil işlemleri hava ve kara yoluyla da gerçekleştirilmektedir. Ayrıca cenaze sahiplerinin yükünü daha da hafifletmek adına talep edildiği takdirde yine belediyemiz tarafından taziye çadırı, çay ve yemek ikramları da ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Sosyal belediyeciliğin gereği, bizler vatandaşlarımızın en acı gününde yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.