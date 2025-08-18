Bolu\'da Tilki Çatıya Çıktı

Bolu'da 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkan tilki, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yakalanarak bulunduğu yerden indirildi.

Olay, akşam saatlerinde Dağkent Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın çatısına çıkan tilkiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıda uzun süre kaçan tilkiyi yakalamakta güçlük çeken ekipler, apartman sakinlerinin de yardımıyla hayvanı köşeye sıkıştırdı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yakalanan tilki, özel aparatlarla çatıdan aşağı indirildi. Yakalanan tilki daha sonra doğal yaşam alanına bırakılmak üzere yetkililere teslim edildi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. - BOLU